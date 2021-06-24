Свинцовый град и реки на улицах: показываем последствия урагана во время аномальной жары в Самаре

На Самару обрушился сильный ливень с градом Фото: Наталья АРТЯКОВА

Днем, 24 июня 2021 года, в некоторых районах Самары прошел сильный ливень с грозой и градом. Больше всего от внезапной непогоды пострадали жители Кировского района, там затопило улицы, градом побило урожай, а снесенные ветром деревья разбили несколько автомобилей. Показываем последствия прошедшего ливня в Самаре.

Сильная гроза началась в поселке Зубчаниновка около половины второго дня. Небо затянуло темными тучами, вдалеке раздавались раскаты грома. Через мгновения пошел дождь, который быстро перерос в настоящий ливень. Еще через пару минут по крышам застучали градины.

Местные жители поселка в Кировском районе рассказали, что град был размером с грецкий орех. Но по словам зубчаниновцев, град выпал не везде.

- Когда град шел в районе улицы Магистральная, на посту ДПС в районе Смышляевки его не было, - рассказали самарцы.

Жители частного сектора были в шоке от разбушевавшейся погоды. Многие люди в это время находились на рабочих местах, а те, кто был дома, изо всех сил старались спасти свой урожай. К сожалению, многие жители потеряли часть своего урожая – посадки сильно побило градом.

Многие остались без урожая Фото: Наталья АРТЯКОВА

Град застал также самарцев, которые в этот момент находились за рулем. Автомобилисты рассказывают, что во время ливня дворники автомобилей не справлялись, и приходилось останавливаться на обочинах, чтобы переждать грозу. Больше всего не повезло автомобилисту на Зубчаниновском шоссе и владельцу припаркованного автомобиля на улице Физкультурная. На их машины упали деревья, поваленные сильным ветром.

На Зубчаниновском шоссе на машину упало дерево Фото: СОЦСЕТИ

Из-за сильного дождя некоторые улицы города затопило. На улице Елизарова автомобилисты и трамваи передвигались по воде, уровень которой был почти до дверей. Потоп случился также на Победе, Товарной и Магистральной. У жителей частных домов затопило приусадебные участки.

Трамваи и автомобили буквально плывут по дороге Фото: СОЦСЕТИ

Однако до центральной части города ливень так и не дошел. Очевидцы рассказывают, что сначала резко потемнело в районе набережной, поднялся сильный ветер, но дождя так и не было. По всей видимости, ливень прошел полосой и ушел в сторону области.

Остатки прошедшего града можно найти в темных уголках города Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сейчас в городе снова стало душно и жарко, дороги начали подсыхать, а от прошедшего града остались лишь немногочисленные следы в местах, куда не попадают лучи вернувшегося в город солнца. По прогнозу синоптиков, жара до +37 градусов сохранится в Самаре до конца этой недели.

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