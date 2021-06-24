На Самару обрушился сильный град размером с рублевую монету

В Зубчаниновке выпал град
Фото: Наталья АРТЯКОВА
Днем, 24 июня 2021 года на Самару обрушилась сильная гроза. По словам очевидцев, в Кировском районе выпал град, размером с рублевую монету.
- В Зубчаниновке выпал град, побило весь урожай. Сильный ливень с градом шел в течение десяти минут, - рассказывает журналист «КП-Самара» с места событий.
Однако местные жители говорят, что град прошел не везде, а полосой на некоторых улицах.
Напомним, в ГУ МЧС по Самарской области ранее объявили желтый уровень опасности в связи с надвигающейся грозой. Жителям города рекомендуют не покидать здания или укрыться на время дождя в подъездах или подземных переходах.
В настоящее время тучи идут на центральную часть Самары. В районе набережной бушует сильный ветер и пошел дождь.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Самаре сохранится жаркая погода. Температура воздуха местами поднимется до +37 градусов.
Гроза идет в сторону центра
Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ