На Самару обрушился сильный град размером с рублевую монету

В Зубчаниновке выпал град Фото: Наталья АРТЯКОВА

Днем, 24 июня 2021 года на Самару обрушилась сильная гроза. По словам очевидцев, в Кировском районе выпал град, размером с рублевую монету.

- В Зубчаниновке выпал град, побило весь урожай. Сильный ливень с градом шел в течение десяти минут, - рассказывает журналист «КП-Самара» с места событий.

Однако местные жители говорят, что град прошел не везде, а полосой на некоторых улицах.

Напомним, в ГУ МЧС по Самарской области ранее объявили желтый уровень опасности в связи с надвигающейся грозой. Жителям города рекомендуют не покидать здания или укрыться на время дождя в подъездах или подземных переходах.

В настоящее время тучи идут на центральную часть Самары. В районе набережной бушует сильный ветер и пошел дождь.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Самаре сохранится жаркая погода. Температура воздуха местами поднимется до +37 градусов.