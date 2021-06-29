«Он был хорошим отцом и счастливым дедом»: коллеги погибшего в ДТП в Отрадном водителя скорой помощи до сих пор не могут поверить в случившееся

Бригада скорой везла двоих пациентов в ковидный госпиталь в Самару Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В воскресенье, 27 июня 2021 года, в городе Отрадный Самарской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь 61-летнего водителя скорой помощи Александра Антонова. Коллеги из Кинель-Черкасской ЦРБ рассказали журналисту «КП-Самара», каким был мужчина при жизни.

Тройное ДТП с участием машины скорой помощи, иномарки и КАМАЗа произошло напротив железнодорожного вокзала в Отрадном. По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, водитель спецавтомобиля с включенными проблесковыми маячками и сиреной попытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, однако в этот момент на перекресток выехал автомобиль «Шкода» и протаранил бок скорой. От удара спецавтомобиль отбросило в стоящий на светофоре КАМАЗ, машина перевернулась и загорелась.

- В результате аварии погиб водитель скорой помощи, фельдшер и двое пациентов, а также три человека из легкового автомобиля были доставлены в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили «КП-Самара» врачи ЦРБ, сейчас фельдшер Надежда Ивановна находится в тяжелом состоянии в реанимации. За ее жизнь продолжают бороться врачи. Надежда Ивановна отдала профессии почти 40 лет, для младшего поколения местных врачей она всегда была наставникам и помогала в работе своим коллегам.

Водитель скорой Александр погиб на месте ДТП, за жизнь фельдшера борются врачи Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Коллеги погибшего водителя скорой Александра Антонова до сих пор не могут поверить в случившееся. В их сердцах он навсегда останется открытым и дружелюбным человеком, который был готов прийти на помощь. По словам врачей, Александр Владимирович полностью отдавал себя работе, был аккуратным водителем и никогда не делал ошибок за рулем.

- У Александра был большой стаж вождения. Он раньше работал в автохозяйстве в Кинель-Черкассах, потом в санатории «Колос» работал водителем автобуса. В ЦРБ он пришел работать в гараж, где показал свой опыт и знания в автомобилях. Руководство увидело в Александре потенциал и ему предложили сначала работать водителем скорой помощи на замену отпускным, а потом он перешел на постоянную должность в бригаду, - рассказала журналисту «КП-Самара» старший фельдшер Кинель-Черкасской ЦРБ Наталья Грищенко.

Наталья Владимировна вспоминает, что во время работы Александра в бригаде скорой помощи, он всегда был отзывчивым, добрым и всегда был готов прийти на помощь фельдшеру. Коллеги рассказали, что на сложных вызовах, Александр Антонов помогал фельдшеру – он знал, где лежат бинты и медикаменты, чтобы подать их врачу и быстрее оказать помощь пациенту. Кроме того, мужчина всегда помогал транспортировать больных на носилках и загружать их аккуратно в машину.

- В тот день бригада забрала двоих пациентов и эвакуировали их в Самару в ковидный госпиталь больницы Середавина и в городскую больницу №7. Я думаю, что в последние минуты Александр думал только о жизни пациентов, о том, что их нужно спасти, но о себе он уже не думал, - с дрожью в голосе рассказывает «КП-Самара» Наталья Владимировна Грищенко.

Семья у Александра Владимировича большая и дружная, он вместе с женой вел хозяйство, воспитал двоих детей и баловал внуков. Дочь Александра, так же как и отец, работала в медицинской сфере. Женщина работает старшей медицинской сестрой в инфекционном отделении ковидного госпиталя. Сын получил высшее образование и работает электриком в одном из крупных энергетических предприятий.

- У Александра двое внуков – старший внук от дочери закончил нефтяной колледж, сейчас работает по специальности, а маленькая трехлетняя внучка от сына еще ходит в садик. Александр с супругой помогали сыну в воспитании внучки и часто брали её к себе погостить, - рассказывает Наталья Грищенко.

Александр Антонов был жизнерадостным и добрым человеком, коллеги никогда не слышали от него грубых слов, нецензурной брани или криков. Он навсегда останется в памяти семьи и друзей спокойным и добропорядочным человеком.

Прощание с Александром Владимировичем Антоновым состоится 30 июня в 10:30 в здании Кинель-Черкасского районного Дома культуры по адресу: село Кинель-Черкассы, улица Красноармейская, 50. Участие в гражданской панихиде могут принять все желающие.

Как сообщили журналистам «Комсомолки» в Кинель-Черкасской ЦРБ, на похороны приедут губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр здравоохранения Армен Бенян.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Александра Владимировича Антонова.

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