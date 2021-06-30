Полицейский с больным сердцем сдал ФСБшникам начальника, который звал его в отпуск в Таиланд

Андрей Гусаров заявил в суде, что признает лишь "фактические обстоятельства" дела Фото: ГУ МВД России по Самарской области

29 июня Ленинский районный суд Самары начал рассматривать громкое уголовное дело о коррупции в полиции Сызранского района. По версии следствия, начальник райотдела Андрей Гусаров требовал взятки с организации, которая занималась эвакуацией автомобилей, чьи водители нарушили Правила дорожного движения. По словам прокурора Ленинского района Самары Антона Шарикова, “мзду” офицер полиции получил дважды, общая сумма неправедно заработанного - 850 тысяч рублей.

Депутатская неприкосновенность

История эта началась в 2019 году, когда депутатская семья Серперов “завязала” с бизнесом, связанным со штрафстоянками. Как следует из показаний свидетелей, это произошло так неожиданно, что замену Серперам подготовить не успели, и сызранская полиция оказалась в затруднительном положении: нарушители есть, машину забрать у них можно, вот только куда? И кто будет ее охранять.

На безрыбье и рак показался рыбой, и так в штрафстояночный бизнес Сызрани зашло ООО “Городская служба эвакуации”.

В обстоятельствах этого дела разбирается Ленинский районный суд Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В мае мы только-только нормально заработали, и вдруг летом ко мне приходит начальник райГИБДД Олег Яшин и говорит, что мы должны его шефу отдать полмиллиона рублей, - рассказал в суде Дмитрий Малыгин. Официально к ООО “Городская служба эвакуации” он никакого отношения не имел, но якобы стоял у истоков бизнеса, болел за него душой, а потому отдал полицейским деньги из собственного кармана. - Мне не поверилось, что деньги до Гусарова дойдут, думал, это у Яшина проблемы какие-то, а занять он стесняется.

Но на этом проблема не решилась, и в следующем году главный ГАИшник района вновь пришел за деньгами. От имени руководства он просил 400 тысяч рублей, Дмитрий Малыгин предлагал 300, в итоге “сторговались” на 350-ти.

В этот раз Малыгин деньги отдал, но написал заявление в ФСБ. В суде он заявил: хотел сначала лично Гусарову вопрос задать о том, что происходит, но как-то не сложилось, и в итоге сделал так, как ему показалось “надежнее.”

- Вот вы не пришли ко мне, а я теперь сижу здесь, - возмутился из-за решетки в зале суда экс-начальник МУ МВД России “Сызранское” Андрей Гусаров.

Еще несколько лет назад Олег Яшин (на фото слева) и Андрей Гусаров (справа) вместе награждали активистов, которые помогали следить за порядком на дорогах Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В отпуск не очень-то и хотелось

Подсудимый признает фактические обстоятельства, изложенные в обвинении. Но, судя по вопросам, которые звучали в зале суда, сторона защиты будет оспаривать квалификацию его действий. Сейчас Гусарову вменяют взяточничество, а он и его адвокаты, вероятно, будут доказывать, что имело место мошенничество.

Интересно, что его предполагаемый соучастник - экс-руководитель ГИБДД Сызранского района Олег Яшин оказался “не при делах”: вышел на пенсию и теперь активно дает показания против бывшего босса.

- Я понимал, что все это неправомерно, поэтому в начале 2020 года купил диктофон в виде спичечного коробка, и начал записывать некоторые разговоры, - рассказал суду Олег Яшин.

Интересно, что, по его словам, Гусаров очень хотел, чтобы они вместе со своими спутницами жизни полетели на отдых в Таиланд - даже якобы дал распоряжение подчиненным сделать им всем быстренько загранпаспорта. По мнению Яшина, на поездку были бы потрачены “неправедно заработанные” штрафстояночные деньги, что точно сделало бы их всех соучастниками.

Сторона защиты возражала против присутствия журналистов в зале Фото: Александра БУДАЕВА

- Чтобы никуда не лететь, я лег в больницу. У меня сбиты ритмы сердца, я никому не говорил, чтобы не лишиться работы. Но в этот раз воспользовался этим, - признался в суде Олег Яшин.

Экс-ГАИшник тоже заявил в ФСБ на своего шефа. По его словам - из-за того, что боялся, будто в других структурах у Гусарова слишком много полезных связей. Однако сторона защиты своими вопросами “осветила” другие возможные мотивы Яшина: с февраля 2020 года за ним уже наблюдали чекисты, ГИБДДшник мог узнать об этом и попытаться “сдать” шефа вместо себя.

Процесс над Андреем Гусаровым обещает быть интересным и раскрыть немало подковерных полицейских игр. А потому “Комсомолка” следит за развитием событий

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