Екатирина стала правозащитницей, после того, как вышла из заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сначала обвинили, потом убили

В Самаре убили Екатерину Пузикову, которую обвиняли в отравлении мужа-банкира. Об этом сообщил адвокат Андрей Соколов в социальных сетях. Он отметил, что тело женщины нашли в квартире с ножевыми ранениями. Журналисту "КП-Самара" он подтвердил информацию и рассказал, что Пузикова вчера прилетела с Краснодара, где жила в последнее время, и приехала в свою квартиру в Самаре. Адвокат не исключает, что ее смерть связана с видео, которое вчера в Instagram распространил Алексей Рясков - экс-возлюбленный Екатерины, с которым она познакомилась еще во время домашнего ареста. В нем мужчина утверждает, что вместе с адвокатами и родителями Кати помог ей избежать ответственности за убийство мужа.

- В 2017-м году я помог уйти от ответственности за убийство Пузиковой Екатерине Григорьевне, в девичье Сокирской. Тогда, в 2017-м году я, Алексей Александрович Рясков , ее отец Григорий Степанович Сокирский, ее мама Елена Николаевна собрали 15 млн рублей и передали одному из работников областного суда. Екатерину Григорьевну оправдали, - говорит Рясков в кадре.

Месть как мотив

Адвокат Андрей Карномазов, который защищал Екатерину Пузикову, заверил журналиста "КП-Самара", что эта информация - чистой воды ложь и оговор.

- Это по-настоящему шекспировская трагедия. Видео, выложенное Рясковым, сначала можно было оценивать только на предмет соответствия действительности. Конечно же, когда я увидел его, был возмущён. Это видео обесценивает всю нашу с Василием Гурко работу. О каких 15 миллионах может идти речь, если приговор прошёл проверку в Верховном суде. Когда мы узнали про убийство Екатерины, видео приобрело совсем другой характер. Алексей в нем надавил на самое больное для Екатерины: сказал про родителей и про оправдательный приговор. Скорее всего, это был способ выманить Екатерину. Она увидела видео и прилетела из Краснодара разбираться. Ну а дальше уже…, - отметил адвокат.

Екатерина с Алексеем казались счастливой парой. Но долго ли это продолжалось?

По его словам, возможный мотив убийства - месть. В последнее время, по его данным, у Екатерины и Алексея были сложные отношения, возможно, имела место ревность. Впрочем, пока правоохранители никаких выводов не делают.

Отравителя так и не нашли

В 2012-м году банкир Дмитрий Пузиков умер в больнице после встречи с гостями у себя в доме. После той встречи его, а также нескольких гостей госпитализировали с отравлением. Банкир скончался.

В убийстве подозревалась его жена Екатерина Пузикова. Во время длительных судебных разбирательств ее дважды признавали виновной и приговорили к длительному сроку заключения. Но в дальнейшем апелляционный суд оправдал женщину, признав потерпевшей. Под следствием женщина провели более пяти лет, была разлучена с маленьким ребенком. За это она собиралась отсудить у государства 10 миллионов рублей.

Адвокатам удалось отстоять свою точку зрения, ведь в деле действительно не было никаких прямых доказательств вины Екатерины. Были лишь подозрения родственников и тот факт, что картофельное пюре готовила она. Интересно, что другого подозреваемого в деле так и не появилось и за смерть банкира, отравленного таллием, так никого и не наказали.

В дальнейшем вдова отправленного банкира стала правозащитницей, прошла экзамен на адвоката. В последнее время жила в Краснодаре.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится проверка. На месте происшествия работают следователи.

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