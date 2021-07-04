Судьба или возмездие: смерть нашла самарскую "леди Макбет" через неделю после дня рождения

Екатерину обвиняли в убийстве мужа, но спустя пять лет оправдали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерину Пузикову дважды признавали виновной в убийстве первого супруга, прежде чем оправдали. Но свободной от обвинения она прожила лишь чуть больше трех лет.

История Кати Пузиковой похожа на детективный сериал: здесь и любовные переживания, и измены, и тайны крупного бизнеса, и криминал – убийство с помощью редкого яда, обнаруженного в картофельном пюре. Никто и подумать не мог, что жизнь белокурой красавицы, любимой дочери не последнего в мире нефтяного бизнеса человека оборвется так внезапно и так прозаично. Тело 32-летней Екатерины нашли 2 июля. Она умерла от черепно-мозговых травм.

Золотая девочка и «крысиный яд»

Красавица и умница из состоятельной семьи. Диплом юриста, стажировка в Штатах, вечеринки с друзьями – золотой молодежью. Неудивительно, что первым мужем Кати стал сын династии успешных банкиров. Пышная свадьба, а вскоре – рождение желанного сына. Но это счастье оказалось недолгим.

Маленькому Вове было два месяца, когда его маму – 23-летнюю Екатерину арестовали по подозрению в отравлении отца - 30-летнего Дмитрия Пузикова. Смертельную дозу редкого яда – таллия (в агрономии это вещество используют против грызунов) – следователи обнаружили в картофельном пюре, которое готовила Катя на семейной вечеринке по случаю дня рождения двоюродного брата мужа 7 марта 2012 года. Мотив убийства – ревность. Ведь еще во время беременности Катя нашла у мужа в телефоне сообщения от его любовницы-коллеги. Из-за этого молодые родители скандалили. Ребенок часто болел, Катя переживала, а муж пропадал на работе… Его связь с коллегой позже подтвердили в суде свидетели.

В 2015 году Екатерину признали виновной в убийстве мужа, приговорили к семи годам тюрьмы. Решение суда оспорили, отменили. Потом был новый суд – и уже девять лет тюрьмы. Снова апелляция… Адвокаты Пузиковой и потерпевшей стороны изучили каждую секунду рокового ужина, следователи разложили по полочкам все известные детали. Но прямых улик против Кати так и не нашли. Об этом писали статьи журналисты, снимали фильмы и ток-шоу центральные телеканалы.

И дело неожиданно развалилось 31 октября 2017 года.

Катя с первым мужем Фото: Личный Архив

Самый гуманный суп в мире

Почему же оправдали Екатерину Пузикову? «Комсомолка» разбиралась в этом вопросе не раз. Самое простое – прямых доказательств вины Екатерины следователи не нашли. Где молодая мама взяла яд, как она подсыпала его в блюдо? Ответы на эти вопросы в деле запутанные и основаны на предположениях. А мотив – ревность и жажда получить наследство – тоже выглядел слабо, учитывая, что после смерти Дмитрия Пузикова ни Екатерина, ни ее маленький сын не получили ни копейки. Но если не она, то кто же? Защита вдовы настаивала на том, что настоящим убийцей мог быть двоюродный брат и тезка погибшего Дмитрий Пузиков. На его руках обнаружили больше всего таллия. Мотив - корыстные интересы родственников. Состояние Пузиковы свято берегли, мать погибшего даже пыталась изменить графу «отцовство» в свидетельстве о рождении внука.

- Мы предлагали следствию проверить эту версию - что банкира убили его же родственники, потому что боялись, что все богатства «уплывут» в столицу. Факты, что Дмитрий Владимирович отвозил в столицу огромные суммы ради новой должности в банке, подтверждены. Но всем было проще обвинить женщину и закрыть дело, - рассказывал «КП» адвокат Екатерины Василий Гурко.

Брат погибшего свою вину отрицал, но очень редко соглашался на общение с журналистами. А независимые юристы отмечали, что после оправдания в Верховном суде Екатерине ничего больше не грозит.

- В этом деле большую роль сыграли журналисты. Общественный резонанс привел к оправдательному приговору, - объяснял адвокат Павел Афанасьев. - Дело 5 раз отправляли на доследование, а прямых доказательств вины Екатерины не представили. Так как у нас в стране действует принцип презумпции невиновности, ее оправдали.

И вот Екатерина на свободе. Ее ждет маленький сын и новый возлюбленный. Еще во время домашнего ареста Катя познакомилась с президентом федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексеем Рясковым.

- Катя привела сына ко мне на тренировку. Вскоре у нас завязались отношения. Она никогда ничего не скрывала от меня. Я ей поверил: настолько это порядочный человек! - рассказывал «Комсомолке» Алексей.

Сначала Катя открыла ресторан, но потом стала адвокатом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На передаче «Пусть говорят», он горячо защищал любимую, в соцсетях с гордостью делился совместными фото с красавицей-блондинкой. А счастливая и свободная Катя вопреки всем предрассудкам и рискам открыла … ресторан!

Ее обвиняли в отравлении мужа картофельным пюре, а она готовит и подает гостям вареники с той же картошкой, руководит подготовкой банкетов. Боялся ли кто-то быть отравленным в украинском кафе «Спотыкач»? Скорее, наоборот. В Катин ресторан люди шли, чтобы познакомиться с хозяйкой – очаровательной блондинкой, сумевшей победить «систему».

Дела шли в гору. Алексей и Екатерина сыграли тихую свадьбу. Ресторанный бизнес она вскоре поменяла на юриспруденцию. Стала адвокатом и заявляла, что будет защищать несправедливо обвиняемых людей. В какой-то момент даже депутатом городской думы хотела стать….

Но и эта счастливая история закончилась. Меньше года назад они с Алексеем развелись.

«Поговорим в последний раз!»

27 июня Екатерине исполнилось 32 года. Эту дату она отмечала вдали от родных и старых друзей – в Краснодаре, где жила и работала последний год. Никому о новой работе она не говорила – что-то связанное с инвестициями, с финансами.

«Приеду, отметим вместе день рождения, ждите!» - написала она подругам накануне своей смерти. Вечером 2 июля прилетела в Самару и… перестала отвечать на звонки и сообщения.

Екатерина и Алексей. Подруги подозревают в убийстве именно его Фото: Личный архив

К полуночи подруги стали бить тревогу. Не смог дозвониться до Екатерины и ее отец. Рано утром он помчался в ее квартиру на улице Садовой и увидел страшное: тело Екатерины лежало на полу в луже крови. Ее голова была разбита, рядом клок волос.

Кругом беспорядок…

Полиция и врачи констатировали насильственную смерть, черепно-мозговую травму. Кто способен на такую жестокость? Снова вспомнилось прошлое Кати - месть? Следователи пока не озвучивают версии. Но подруги и близкие убитой поделились с «Комсомолкой» фактами из последнего года жизни Кати, которые могут немного прояснить эту трагедию. Оказалось, что отношения Алексея и Екатерины были непростыми.

- Он очень агрессивный. От него даже коллеги и тренеры отвернулись из-за этого. Катю он ревновал к каждому столбу, хотел получить тотальный контроль над ней, - рассказала «КП» подруга убитой Мария Аравина. - Мы говорили ей: «Уходи! Ударил один раз, ударит и в другой».

Катя понимала, что так продолжаться не может. Перед разводом она объяснила всем: «Не хочу связывать свою с человеком, который неадекватно себя ведет».

Но после расставания Алексей не оставил Екатерину в покое. По словам подруг, он преследовал, угрожал бывшей жене, портил ее машину…

- Катя рассказывала нам, что Алексей умолял и требовал: «Давай поговорим в последний раз!». Мы отговаривали ее встречаться с ним в Самаре. Но Катя была уверена: «Он меня не тронет»…

На радио КП Катя побывала вскоре после освобождения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Я помог ей уйти от ответственности»

Сейчас Рясков фигурирует в статусе подозреваемого, в распоряжении редакции оказалась ориентировка, разосланная по внутренним каналам полиции, где Алексея требуют задержать. «При себе может иметь травматический пистолет» - предупреждают в документе.

На самом ли деле женщину забил до смерти спортсмен-кикбоксер? Это еще предстоит выяснить следователям. Неясно пока и то, как связано убийство молодой женщины с видеообращением Ряскова в Инстаграме. В вечер гибели Екатерины Рясков сделал громкое заявление о том, что якобы он и родители погибшей в 2017 году собрали 15 млн рублей, чтобы добиться оправдательного приговора.

- Я помог уйти от ответственности за убийство Пузиковой Екатерине Григорьевне, в девичестве Сокирской. Екатерину оправдали, хотя все понимали - судьи, прок… - видео обрывается на полуслове. Что же не успел договорить Алексей? А может, в гибели Екатерины замешаны другие люди из прошлого, и Алексей об этом знал? Адвокат Андрей Карномазов, защищавший Екатерину в судах, предполагает, что видео было попыткой вызвать ее на разговор.

- Конечно же, когда я увидел его, был возмущён. Это видео обесценивает всю нашу с Василием Гурко работу. О каких 15 миллионах может идти речь, если приговор прошел проверку в Верховном суде! Алексей надавил на самое больное для Екатерины: сказал про родителей.. Скорее всего, это был способ выманить Екатерину. Для нас случившееся шок, трагедия, - отметил адвокат.

К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Весть о трагичной гибели Пузиковой всколыхнула соцсети. Еще до сообщения о смерти, самарцы обсуждали признание Ряскова: «Месть подают холодной», «Пришло время расплаты»…. Возможно, именно этого и добивался Алексей? Родственники отравленного Пузикова заверили корреспондента «КП»: «Мы давно не следим за этой женщиной, ничего о ней не знали и не знаем». Могла ли смерть Екатерины быть связанной с ее новой работой? Ни одну из версий следователи не исключают.

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