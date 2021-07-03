«Поговорим в последний раз!»: что известно об убийстве вдовы отравленного самарского банкира Екатерины Пузиковой

Екатерину Пузикову долгое время обвиняли в отравлении мужа-банкира, но затем оправдали

Белокурая красавица, молодая мама, начинающий адвокат, в недавнем прошлом – совладелец ресторана в центре Самары. Последние два года Екатерину Пузикову многие потеряли из виду. Казалось, все стали забывать ее громкую и печальную историю, связанную с таинственным отравлением ее первого мужа - замруководителя самарского филиала одного из крупных банков Дмитрия Пузикова. Пузикова убила смертельная доза яда в картофельном пюре, которое он ел вместе с другими гостями на вечеринке на семейной даче. Дважды суд признавал виновной в отравлении Екатерину, два года она провела в СИЗО. Но в 2017 году Верховный суд оправдал ее и признал потерпевшей. Екатерина вышла на свободу, вернулась к своему маленькому сыну и даже обручилась с его тренером по кикбокиснгу, президентом федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексеем Рясковым.

- Катя привела его ко мне на тренировку. Вскоре у нас завязались отношения. Она никогда ничего не скрывала от меня. Я ей поверил: настолько это порядочный человек! - рассказывал «Комсомолке» Алексей Рясков. На передаче «Пусть говорят», он горячо защищал любимую. В соцсетях с гордостью делился совместными фото с красавицей-блондинкой.

Свадьбу сыграли тихо. Вскоре Екатерина получила диплом адвоката, стремилась защищать несправедливо обвиняемых людей. В какой-то момент даже депутатом городской думы хотела стать…. Но это счастье оказалось недолгим. Меньше года назад они с Алексеем развелись.

«Вырван клок волос, голова разбита»

27 июня Екатерине исполнилось 32 года. Эту дату она отмечала вдали от родных и старых друзей – в Краснодаре, где жила и работала последний год. Никому о новой работе она не говорила – что-то связанное с инвестициями, с финансами. Да и какая разница? Сильная, уверенная в себе женщина, рядом 10-летний сын Вова.

«Приеду, отметим вместе день рождения, ждите!» - написала она подругам накануне. Вечером 2 июля прилетела в Самару и … перестала отвечать на звонки и сообщения.

В квартире убитой работают следователи Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

К полуночи подруги стали бить тревогу. Не смог дозвониться до Екатерины и ее отец. Рано утром он помчался в ее квартиру на улице Чкалова и увидел страшное: тело Екатерины лежало на полу в луже крови. Ее голова была разбита, рядом клок волос. Кругом беспорядок…

Полиция и врачи констатировали насильственную смерть, черепно-мозговую травму.

«Он меня не тронет»

- Он очень агрессивный. От него даже коллеги и тренеры отвернулись из-за этого. Катю он ревновал к каждому столбу, хотел получить тотальный контроль над ней. Он бил ее, еще когда они не были женаты! - с горечью рассказывают подруги.- Мы говорили: «Уходи! Ударил один раз, ударит и в другой».

Катя понимала, что так продолжаться не может. Перед разводом она объяснила всем: «Не хочу связывать свою с человеком, который неадекватно себя ведёт».

Но после расставания Алексей не оставил Екатерину в покое. По словам подруг, он преследовал, угрожал бывшую супругу, портил ее машину…

Екатерина с Алексеем выглядели счастливой парой

- Катя рассказывала нам, что Алексей умолял и требовал: «Давай поговорим в последний раз!». Мы были против, отговаривали ее встречаться с ним в Самаре. Но Катя была уверена: «Он меня не тронет», говорила…

Громкое признание

Алексея Ряскова объявили в розыск, сообщает Baza. «При себе может иметь травматический пистолет» - предупредили в полиции. Куда мог уехать мужчина – сейчас его друзей и знакомых опрашивают. Неясно пока и то, как связано убийство молодой женщины с видеообращением Ряскова в Инстаграме. В вечер гибели Екатерины Рясков сделал громкое заявление о том, что якобы он и родители погибшей в 2017 году собрали 15 млн рублей, чтобы добиться оправдательно приговора. .

- Я помог уйти от ответственности за убийство Пузиковой Екатерине Григорьевне, в девичестве Сокирской. Екатерину оправдали, хотя все понимали, судьи, прок… - видео обрывается на полуслове.

Что не успел договорить Алексей?

Адвокат Андрей Карномазов, защищавший Екатерину в судах, предполагает, что видео было попыткой выманить женщину, вызвать на разговор. Впрочем, пока делать выводы рано…

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

«Месть подают холодной?» Весть о трагичной гибели Пузиковой всколыхнула соцсети. Еще до сообщения о смерти, самарцы обсуждали признание Ряскова: «Месть подают холодной», «Пришло время расплаты»…. Возможно, именно этого и добивался Алексей. Тем более, что родственники Пузикова заверили корреспондента «КП»: «Мы давно не следим за этой женщиной, ничего о ней не знали и не знаем». Могла ли смерть Екатерины быть связанной с ее новой работой? Ни одну из версий следователи не исключают.

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