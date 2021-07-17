«Его пытались спасти»: появились подробности смерти подозреваемого в убийстве вдовы банкира Екатерины Пузиковой

Алексей Рясков был известным в Самаре спортсменом Фото: соцсети

Оставил записку

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 44-летнего Алексея Ряскова. Подозреваемого в убийстве Екатерины Сокирской (Пузиковой) — вдовы банкира Дмитрия Пузикова — утром 17 июля нашли мертвым в областной соматической больнице регионального управления ФСИН. Правоохранители считают, что он покончил с собой.

— Когда было обнаружено тело подследственного без признаков жизни, то на место незамедлительно вызвали медицинских работников для оказания помощи. Его пытались спасти, но реанимационные действия результата не дали, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» пресс-секретарь ведомства Алексей Халитов.

Врачи констатировали смерть Ряскова. На место происшествия прибыло руководство УФСИН, сотрудники прокуратуры и СУ СК РФ. Криминального состава в случившемся не нашли.

На суде кикбоксер выглядел неважно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Обнаружена предсмертная записка, где Алексей написал добрые слова в адрес своих близких, а также упомянул с не самой лучшей стороны Пузикову. Самоубийство он совершил с использованием личных вещей, они изъяты на экспертизу, — рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Все материалы проверки передадут в Следственный комитет. Там будут решать, что с ними делать дальше — возбуждать уголовное дело или нет.

Собирался умереть, но не покончить с собой

Алексей Рясков еще во время ареста — 6 июля — говорил, что ему осталось жить от силы полгода. Но про сведение счетов с жизнью не было ни слова. Он ссылался на неизлечимую болезнь.

На суде спортсмен также обещал огласить все подробности по поводу своей жертвы и бывшей супруги — Екатерины Сокирской (Пузиковой). Ей два раза выносили приговор за отравление первого экс-мужа — банкира Дмитрия Пузикова. Сама девушка всячески отрицала вину и в 2017 году вышла на свободу.

Екатерину Сокирскую, вдову банкира Дмитрия Пузикова и экс-жену Ряскова, кремировали Фото: из личного архива

2 июля Рясков в Instagram опубликовал видео, на котором заявил, что он вместе с родителями Кати собрал 15 миллионов рублей для сотрудников областного суда, и именно эти деньги и помогли его тогда еще невесте оказаться на воле. Не исключено, что в своем последнем послании Алексей обещанную «правду» написал.

Тело Екатерины 3 июля обнаружил ее отец, тоже упоминавшийся в том скандальном ролике. Григорий Сокирский заволновался, что она не выходит на связь, и приехал в ее квартиру на Садовой. Дочь он нашел на кухне с пробитой головой.

Рясков стал первым и единственным подозреваемым в убийстве. Его задержали в селе Торновое за Волгой. Спортсмен сказал, что экс-жена била его ножом, а он ее — топором. Что стало причиной ссоры — точно неизвестно, но знакомые Сокирской говорят, что кикбоксер был буквально одержим и преследовал ее после их разрыва. Он даже летал в Краснодар, куда переехала Екатерина с сыном.

Орудие убийства пока не нашли. Но в одном из кафе, куда заходил Рясков после преступления, изъяли топор. Возможно, тот самый, которым он бил свою возлюбленную.

Сейчас расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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