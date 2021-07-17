Унес тайны в могилу: в Самаре нашли мертвым кикбоксера, арестованного за убийство Екатерины Пузиковой

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах смерти Алексея Ряскова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неожиданное продолжение получила история убийства вдовы банкира Пузикова Екатерины Сокирской (Пузиковой). Обвиняемого в расправе над ней - еще одного ее экс-супруга Алексея Ряскова - нашли мертвым в медучреждении УФСИН.

- По предварительной версии, 17 июля он покончил с собой. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. На месте работает следственная группа, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Ряскова арестовали на два месяца 6 июля. Сразу после этого из СИЗО № 1 его перевели в соматическую больницу УФСИН из-за его болезненного состояния. Медики провели осмотр и настояли на том, что задержанному нужно лечение.

Адвокат погибшего Александр Пименов пока воздерживается от каких-либо комментариев. Он отмечает, что еще не владеет информацией в полной мере.

Екатерину Пузикову нашли мертвой 3 июля, Алексея Ряскова - ровно через две недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смерть подозреваемого оставляет множество вопросов по делу Екатерины Сокирской (Пузиковой) и отравлению ее бывшего мужа Дмитрия Пузикова во время банкета в 2021 году. 2 июля 2021 года Алексей Рясков выложил в Instagram видео, в котором заявил, что помог своей возлюбленной, которую два раза признавали виновной в смерти банкира, быть оправданной и выйти на свободу. Спортсмен назвал сумму в 15 миллионов рублей, которую он и родные девушки собрали для представителей областного суда.

Именно после скандального заявления Ряскова Екатерина вернулась из Краснодара в Самару. Она встретилась с Алексеем в своей квартире на Садовой, произошла ссора, в ходе которой боец топором нанес своей возлюбленной смертельные травмы. Позже в суде он скажет, что защищался, ведь Пузикова била его ножом.

Злоумышленника задержали за Волгой - в селе Торновое. Силовики прибыли туда после сигнала местных жителей о неадекватном полураздетом человеке, которые бегает по улице и стучится в окна.

При избрании меры пресечения в Самарском районном суде Алексей Рясков выглядел болезненно, говорил, что смертельно болен и осталось ему немного. Там же он пообещал, что расскажет про Екатерину Сокирскую (Пузикову) всю правду, когда придет время. Похоже, теперь все тайны мужчина унес в могилу.

Сейчас расследование продолжается. "Комсомолка" следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он разучился говорить»: может ли убийца вдовы банкира Екатерины Пузиковой избежать наказания

Алексей Рясков сразу после ареста попал в больницу, адвокат спортсмена уверен, что он физически не может общаться со следствием (подробности)

Судьба или возмездие: смерть нашла самарскую "леди Макбет" через неделю после дня рождения

Женщина погибла через девять лет после отравления мужа-банкира, в котором подозревали именно ее (подробности)

«Поговорим в последний раз!»: что известно об убийстве вдовы отравленного самарского банкира Екатерины Пузиковой

Молодую женщину забили до смерти в собственной квартире. Друзья погибшей рассказали о последних днях Екатерины (подробности)