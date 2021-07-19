Ограничения по коронавирусу в Самарской области с 20 июля 2021 года: что изменилось, какие запреты действуют

Посиделки за столиками на фуд-корте с 20 июля в Самаре станут редкостью Фото: Архив "КП"

19 июля 2021 появилось дополненное Постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которое ввело новые ограничения по коронавирусу в Самаре. Причем оно вступает в силу уже с момента опубликования. Постановление добавляет всего четыре изменения, однако они непосредственно касаются многих работников культурно-развлекательной сферы, общепита, сферы услуг и их потребителей.

Так “ограничена до особого распоряжения” в Самаре с 20 июля оказалась не только работа “ночных клубов (дискотек)”, но также “танцевальных площадок и фан-зон”. И это ставит под вопрос перспективу проведения концертов живой музыки - например, работу кавер-групп в ресторанах. Ведь приглашать коллектив, чтобы тот играл перед пустым танцполом едва ли кто-то посчитает целесообразным.

Также список “ограничений до особого распоряжения” пополнился пунктом, касающихся “фуд-кортов в торговых центрах, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов”. Это значит, что с 20 июля посетителей кафе в ТЦ Самары могут лишить доступа к столам и стульям, а место для приема пищи придется искать где-то в другом месте.

Еще одно нововведение говорит о необходимости обязательной предварительной записи для посещения организаций сферы услуг (салонов красоты, парикмахерских, ногтевых сервисов), а также МФЦ по предоставлению муниципальных и госуслуг.

Наконец, последнее изменение убирает из постановления всего одно слово, “новогодних”. Но вместе с этим оно полностью запрещает проведение любых корпоративных мероприятий на территории Самарской области.

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