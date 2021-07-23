Что известно о матче «Крылья Советов” - «Ахмат” в Самаре 25 июля 2021

Большей части болельщиков придется ограничиться просмотром прямой трансляции матча. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 июля, в 20:00 на стадионе «Солидарность Арена» начнется домашний матч первого тура чемпионата Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021-2022. Все подробности о том, как он пройдет, стали известны буквально за двое суток до события. Лишь 21 июля была запущена продажа билетов в COVID-free сектор 123. Доступ к этим местам, отличающимся выгодным расположением, осуществляется исключительно по сертификату о вакцинации. На билеты в свободную от ковида зону также действует льготная цена.

Позже городская администрация сообщила, что запустит для вывоза болельщиков дополнительные автобусы и трамваи до стадиона «Солидарность Арена». Усилена будет работа транспорта на трамвайных маршрутах №№ 5, 11, 12, 25 и автобусных маршрутах №№ 1, 41, 45, 50, 67.

Однако 23 июля стало понятно, что острой нужды в этой мере не будет, ведь на игру допустят не более 500 болельщиков. Причем шанс посмотреть матч получат далеко не все желающие. На стадион смогут попасть только те, кто уже успел купить билеты в COVID-Free зону, фанаты с сектора активной поддержки и владельцы абонементов на сезон 2021/2022, при наличии QR-кода. Причем последним придется захватить с собой еще и паспорт. ПФК «Крылья Советов» принес болельщикам извинения и попросил с пониманием отнестись к непопулярному решению, принятому из-за сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Впрочем зрители, которые не попадут на стадион, смогут увидеть матч «Крылья Советов» - «Ахмат» в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

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