Забивал пять мячей за "Манчестер Юнайтед" и уехал в Самару: 16-летний Пиняев подписал с "Крыльями" 3-летний контракт

Сергей Пиняев будет играть за "Крылья Советов". Фото - соцсети

Самарские "Крылья Советов" заключили трехлетний контракт с 16-летним "футбольным вундеркиндом" Сергеем Пиняевым. Об этом сообщают в клубе.

Молодой нападающий в прошлом сезоне играл за "Чертаново" и в 30-ти матчах сумел забить два гола. До этого Пиняев стал самым молодым игроком ФНЛ, выйдя на поле после замены в возрасте 15-ти лет, восьми месяцев и 30 дней. В первую же минуту он отдал голевой пас.

Кроме того, Пиняев был самым молодым в истории игроком юниорской сборной России, где дебютировал в 13 лет и 9 месяцев.

Он дважды ездил на стажировку в академию "Манчестер Юнайтед" и в товарищеской встрече с "Бери" забил пять мячей - тогда его команда победила со счетом 6:0. В 2020-м попал в топ-10 самых ценных игроков мира среди футболистов 2004 года рождения.

Хотя контракт подписан только сейчас, за несколько дней до старта нового сезона РПЛ, Пиняев уже успел хорошо познакомиться с самарской командой. Вместе с "Крыльями" он ездил на сборы в Сербию, где принимал активное участие в контрольных матчах, оформив больше всех забитых мячей - четыре гола в пяти встречах.

Пиняев стал очередным игроком, который приходит в самарскую команду из "Чертаново". Перед стартом прошлого сезона, который "Крылья" провели в ФНЛ, вместе с главным тренером Игорем Осинькиным в Самару приехали семь игроков.

Пиняев будет выступать за самарскую команду под номером 9.

Спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко назвал Пиняевым одним из самых перспективных футболистов страны, и в самарской команде он сможет прогрессировать и развиваться.

- Между игроком и клубом сразу была взаимная заинтересованность. Сергей быстро адаптировался в команде, и мы ждем, что он будет приносить нам пользу в грядущем сезоне, – сказал Корниленко.

Участие в матче РПЛ Пиняев может принять уже в ближайшее воскресенье, когда "Крылья" дома сыграют с грозненским "Ахматом".

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