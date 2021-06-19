16-летний Пиняев, проходивший стажировку в МЮ, прибудет в расположение "Крыльев Советов"

Молодой форвард Сергей Пиняев присоединится к "Крыльям Советов" на сборах

Игрок "Чертаново" Сергей Пиняев отправляется в расположение самарских "Крыльев Советов", сообщается Instagram агента Павла Андреева.

В сезоне-2020/21 16-летний нападающий играл за "Чертаново" и в 30-ти матчах забил два гола. До этого Пиняев стал самым молодым игроком ФНЛ, выйдя на поле после замены в возрасте 15-ти лет, восьми месяцев и 30 дней. В первую же минуту он отдал голевой пас.

В 2018-м году он был на стажировке в академии "Манчестер Юнайтед". В 2020-м году он попал в топ-10 самых ценных игроков мира среди футболистов 2004 года рождения.

Сейчас "Крылья Советов" в Сербии готовятся к предстоящему сезону в премьер-лиге. Самарцы получили право снова выступать в элите российского футбола, по итогам прошлого сезона победив в ФНЛ.

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