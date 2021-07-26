Журнал Forbes написал об отдыхе в Самаре, но самарцы смеются и негодуют. Почему?

Во время прочтения статьи Forbes может создастся впечатление, что Самару опять перепутали с другим городом. Может быть даже с Саратовом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях известный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал на своем сайте статью «Волжский гедонизм: почему стоит отправиться в Самару на выходные». Из первого же абзаца этого материала ясно, что написан он в первую очередь для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые раньше «в ближайшую пятницу сбегали в Европу перевести дух», а теперь вынуждены приобщаться ко внутреннему туризму. Да так, чтобы непременно в пятизвездочных гостиницах (другие Forbes в Самаре не предлагает). Наверное, статья способна пробудить интерес столичных жителей, вот только у самарских читателей она вызвала смешанные чувства. Калейдоскопическая путаница в описании достопримечательностей, свободное обращение с историческими событиями, географические неточности и спорные утверждения насчет местного общепита. Все это заставило хотя бы немного знакомых с Самарой людей ответить на материал валом недовольных или ехидных комментариев в соцсетях.

«КП-Самара» обратилась к местным экспертам, чтобы те помогли разобраться, отчего публикация Forbes так всколыхнула самарцев.

Армен Арутюнов, журналист, градозащитник

Обычно я стараюсь не обсуждать статьи коллег, считаю, что это не очень корректно. Но обойти стороной эту публикацию никак не могу, ведь она создает ложное представление о городе. К тому же к части материала, посвященной архитектуре и достопримечательностям Самары, у меня вопросы скорее как у градозащитника и исследователя. Честно говоря, давно не приходилось встречать такой путаницы в фактах и определении стилей.

Модерн и модернизм только звучат похоже, но по факту это совершенно разные стили. Ар-нуво, он же модерн, существовал в первой четверти ХХ века. Ар-деко окончательно сформировался после парижской выставки 1925 года, «русский» стиль - одно из направлений эклектики. При всем желании, объединить все это под шапкой «самарского модернизма» никак не получится, потому что модернизмом в России принято считать послевоенную архитектуру 1950-1980-х. В Самаре нет конструктивистских цирка и театра. Первый построен в эпоху модернизма в 1960-х, второй (речь идет о театре драмы, вероятно?) – в 1888-м в неорусском стиле.

Что такое «правительственный дворец» – вообще непонятно. Возможно, имеется в виду бывший ДК Куйбышева, он же Самарский театр оперы и балета? Хотя любопытнее всего здесь утверждение о несуществующем сочетании ампира и готики в сталинской архитектуре.

Можно и дальше разбирать один единственный абзац текста – поводов для этого масса. Жаль, что неискушенные читатели статьи могут принять эту стилистическую кашу за чистую монету.

Андрей Артемов, журналист, краевед, экскурсовод

Общая сумбурность статьи сказалась и на рассказе о советском периоде истории нашего города. Куйбышев упомянут, но кто это и почему Самара была переименована — непосвященным людям остается только гадать. Почему из Москвы и области перевезли стратегически важные заводы — тоже загадка. Производство в Самаре танков, да еще на «ЦСКБ-Прогресс» — это уже прямо красная карточка, за грубое нарушение исторической правды.

В целом, складывается ощущение, что «Форбс» специально написал настолько косячную статью, чтобы ее все заметили, обсуждали и, как следствие, приносили в копилку сайта дополнительные просмотры.

Елизавета Кутейникова, обитательница ЗаВолги в третьем поколении Волжский гедонизм - это никакой не обряд, а сама суть местных людей. И если уж отдыхать на Волге, то точно не кататься на катере за 3000 руб. в час чтобы увидеть такой махровый китч, как замок Гарибальди. Кстати, с отправлением из Самары до него «частнику»и не доплыть — на пути шлюзы ГЭС.

Думаю, москвичам гораздо интереснее была бы ЗаВолга, где самарские люди живут поколениями. Здесь летние резиденции, фазенды для тысяч местных. Добраться туда можно не только на лодке, но и на обычном рейсовом трамвайчике типа «Москва» или «ОМ», за 70-80 руб. А рейс на лодке (по сути, водное такси) стоит 500р.

Антон Синцов, сооснователь рюмочной «Боря»

По поводу написанного про «Борю», скажем так, это непрофессионально. Никакого «Михаила Круга» и тем более «проблем на свою голову» у нас не найти. В будни в «Боре» играет спокойная электронная музыка, в пятницу и субботу с 22:00 — советские шлягеры и популярная музыка начала 2000-ч годов. А в целом нельзя серьезно относится к данной статье, она больше порочит честь города нежели дает положительный эффект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых в Самаре: пройтись по длиннейшей набережной Волги и спуститься в самый глубокий военный бункер (подробности)

Путеводитель по Самаре для туристов

(подробности)

Интересные места в Самаре

(подробности)