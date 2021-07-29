Надругался над телом дочери после смерти: следователи рассказали об убийстве девушки в Самаре

Тело Марии было изуродовано и накрыто простыней Фото: Соцсети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался зверской расправой над девушкой в Самаре. 23-летнюю Марию К. нашли мертвой в квартире на Красных Коммунаров вечером 23 июля. Главный следователь страны попросил коллег из регионального ведомства доложить ему о том, какие действия они уже провели в рамках этого дела.

Как уже сообщали журналисты «Комсомолки», подозреваемый в преступлении — 45-летний отец жертвы Сергей К. За что он лишил свою дочь жизни — пока непонятно. Известно лишь, что они не ладили.

— Мужчина на фоне личных неприязненных отношений нанес дочери многочисленные удары, в результате которых она скончалась. Он надругался над ее телом после смерти, — делятся предварительной версией в СК РФ.

Быстрыкин дал указание установить все обстоятельства трагедии и выявить причины, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления. Были ли предпосылки для этого? Может быть, на отношения в семья жаловались раньше, но сигналы проигнорировали? Соседи погибшей говорили, что конфликты происходили.

— По поручению Александра Бастрыкина, расследование уголовного дела по факту убийства взято на контроль в центральном аппарате ведомства, — добавляют следователи.

Квартира, в которой все случилось, принадлежит бабушке убитой. В последнее время Мария жила там с другом. Его в момент ЧП не было дома.

— За несколько недель до произошедшего, у нее при странных обстоятельствах погиб молодой человек — Александр. С мужем Маша рассталась где-то полгода назад. Ее дочка осталась с ним и его родителями, — рассказали «КП-Самара» знакомые несчастной.

Мария К., по словам очевидцев, пыталась спастись. Она убежала на первый этаж, но преступник догнал ее. В теле девушки злодей оставил швабру и бутылку. От лица тоже осталось немного.

Разбирательства продолжаются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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