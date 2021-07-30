Осыпали градом пуль на глазах у дочки: кто и за что расстреливал тольяттинских журналистов

Убийства руководителей "Тольяттинского обозрения" Валерия Иванова и Алексея Сидорова так и не были раскрыты

В криминальных войнах, которые потрясали Тольятти в 90-е и начале 2000-х убивали не только бандитов. Под градом пуль гибли случайные прохожие, милиционеры и… журналисты.

Деньги или личное?

Одной из первых жертв стал Андрей Уланов – редактор газеты «Тольятти сегодня». Его застрелили 15 октября 1995 года, на пороге собственной квартиры на глазах у дочери. Журналисту было 38 лет, у него остались жена и двое детей.

Убийство так и не было раскрыто, хотя после гибели Уланова общественности обещали «довести это дело до конца». Не довели, как и многие другие. Версий его гибели, как ни странно, очень немного.

В своей книге «Дело № 13: Убийства журналистов в Тольятти» Руслан Горевой цитирует бывшего редактора газеты «Презент-Центр» Константина Присяжнюка:

Андрей Уланов был очень внимательным и доброжелательным журналистом. Фото: tltgorod.ru

- Андрей был очень внимательный и доброжелательный журналист, который мог поговорить с любым. Он бы и у Гитлера интервью взял так, что это получилось бы. Уланов был действительно профессионал высокого класса. Заказняк вообще тяжело раскрывать. Но если говорить о покушении на Андрея – уже несколько лет ходят слухи, что исполнители известны, а вот дальше все обрубается. При этом все весомые версии сходятся в том, что убийство не связано с профессиональной деятельностью. По крайней мере, с творческой деятельностью.

Другая версия: что гибель журналиста могла быть связана с деньгами. Вот только бандитскими, или государственными – большой вопрос.

В 1996 году газета «Тольяттинское обозрение» писала о том, что в преддверии выборов в Тольятти «заинтересованные» лица пытались всеми правдами и неправдами заполучить СМИ в качестве орудия пропаганды. Сначала атаке подверглась газета «Площадь свободы», а на ее главного редактора Валерия Шемякина 8 августа 1995 года напали трое неизвестных. Газету удалось отстоять, Шемякин выжил. По мнению журналистов, Андрей Уланов и «Тольятти сегодня» стали следующей целью из-за популярности издания среди горожан в то время.

При помощи убийства Андрея Уланова, некто, возможно, пытался завладеть его газетой Фото: Александра БУДАЕВА

Журналист «Тольяттинского обозрения» Иван Углов обратил внимание на то, что бывший коммерческий директор газеты «Тольятти сегодня» Александр Чевозеров в свое время организовал пирамиду «Никольская» и был замечен в связях с криминальным миром, которому, предположительно, задолжал денег. А так как ранее Чевозеров финансировал покупку полиграфического оборудования для «Тольятти сегодня», то, по некоторым данным, он требовал у Уланова передать это оборудование «кому следует». Уланов отказался, его убили, а вдове журналиста стали поступать «выгодные коммерческие предложения» о смене владельцев издания. Она уговорам не поддалась и через некоторое время передала детище своего супруга городу.

Следы ведут к ОПГ?

Через полтора года после Уланова в Тольятти расстреляли редактора местной газеты «Все обо всем» Николая Лапина. И тоже на глазах у ребенка – у его сына.

В День российской печати, 13 января 1997 года, к Лапину подошел какой-то парень, дело было на автостоянке. Незнакомец быстро выхватил пистолет и выстрелил журналисту в упор прямо в лицо. Как ни странно, Лапин не умер сразу – за его жизнь врачи боролись еще несколько дней, но спасти не смогли. Он умер в ночь с 15 на 16 января.

Николая Лапина (на фото - справа от Владимира Жириновского) могли убить члены Волговской ОПГ. Фото: tltgorod.ru

Официально это преступление так и не было раскрыто. Но коллеги Лапина провели собственное расследование, которое привело их к Волговской группировке, а точнее – к одной из ячеек, где «засветились» Виктор Самбур и Дмитрий Генкель.

Эти двое были задержаны за покушение на убийство тольяттинского тренера Станислава Кокшарова в 1999 году и на допросах проговорились о «списке на ликвидацию», который существовал в группировке. По некоторым данным, в списке было имя милиционера Дмитрия Огородникова (убит в мае 2000), там же, возможно, значился и Николай Лапин. Но по какой причине – до сих пор не известно. Оба киллера в 2000 году получили по 18 лет лишения свободы

Две версии, ноль виноватых

Вечером 3 октября 2000 года погибает директор тольяттинского телеканала «Лада-ТВ» Сергей Иванов. Он приехал домой, поставил в гараж машину, направился к подъезду. В 10 шагах от входной двери на него нападает неизвестный – три выстрела, и Иванов падает. Одна из пуль попала в голову, 30-летний мужчина погиб на месте.

Виктор Самбур (на фото слева) и Дмитрий Генкель получили по 18 лет колонии. Фото: tltgorod.ru

В том, что это было заказное убийство, сомнений не было ни у кого – преступник скрылся вместе с оружием на машине, в которой его поджидал сообщник. Но что стало причиной расправы?

Милиция рассматривала две версии: развитие телеканала и «неофициальный» бизнес Иванова.

В первом случае ходили слухи о том, что Иванов готов был закупить новейшее оборудование по небывалым по тем временам для Тольятти ценам – за 30 тысяч долларов! Откуда деньги? «Вляпался» в политику? Нашел богатого спонсора? Тольяттинские силовики выяснить это так и не смогли.

Второй версией был бизнес, о существовании которого доподлинно так и не известно. Однако поговаривали, что Иванов руководил фирмой, через которую шли закупки запчастей с АвтоВАЗа. А передел этого рынка как раз и стал причиной бандитских войн еще в 90-е. Неофициально правоохранительные органы говорили о том, что Иванов перешел дорогу Волговской ОПГ, но его убийство в итоге так и осталось нераскрытым.

Сергея Иванова расстреляли прямо возле дома, убийство до сих пор не раскрыто Фото: Александра БУДАЕВА

Несчастный случай?

Эта истории кажется тем более странной, что вскоре после Иванова погиб редактор телеканала «Лада-ТВ» Сергея Логинов – через месяц после предыдущих похорон.

28 октября Логинов на даче ставил машину в гараж. Жена ушла в дом, он вышел из машины, чтобы открыть ворота. Что произошло потом – загадка. Супруга Логинова услышала звук удара, мужа своего обнаружила лежащим без сознания у двери гаража.

Следователи посчитают, что он за что-то задел головой, упал с высоты собственного роста и разбился. По второй версии, в тот момент, когда Логинов открывал дверь гаража, мимо проезжал другой автомобиль, задел ворота, которые ударили мужчину по голове. И третья версия, которую силовики якобы рассматривали, но признали невероятной – убийство: Логинова несколько раз ударили чем-то тяжелым по голове.

Как бы то ни было, в больницу он попал с тяжелейшей черепно-мозговыми травмами, врачи боролись за его жизнь около недели, провели ему две операции, но 3 ноября 2000 года Сергей Логинов умер.

Сергей Иванов (на фото слева) и Сергей Логинов погибли с разницей в месяц. Фото: tltgorod.ru

- Его смерть признали несчастным случаем. Но в это никто не поверил – уж больно мал был временной промежуток между гибелью двух руководителей одного телеканала, - вспоминает руководитель портала TLTgorod.ru Сергей Давыдов.

Тем не менее, причин для устранения Логинова не могли назвать даже его самые близкие друзья: Логинов, по их словам, сторонился не только криминала, но и политики, был кристально честным человеком, который каким-то чудом умел поддерживать хорошие отношения со всеми вокруг. Не было смысла его убивать – если только кто-то не «положил глаз» на телеканал. Но об этом мы, по всей видимости, так и не узнаем.

Слишком много врагов

29 апреля 2002 года шестью выстрелами в упор в собственном автомобиле был убит главный редактор газеты «Тольяттинское обозрение» Валерий Иванов. Издание было создано в 1996 году и за несколько лет смогло нажить себе врагов во всех сферах. Журналисты писали о коррупции в среде чиновников, о бандитских разборках и некомпетентности правоохранительных органов, в результате чего регулярно получали угрозы со всех сторон.

Валерий Иванов был уверен: журналисты должны говорить людям правду Фото: Александра БУДАЕВА

Идейным вдохновителем борьбы за гласность и правду был как раз Валерий Иванов, поэтому, вероятно, он и оказался под ударом.

Свидетелей убийства было много, еще больше прозвучало громких слов о том, что преступников найдут и накажут. Городские власти даже предложили денег за информацию о заказчике убийства и киллерах. Но все без толку. Убийство так и не было раскрыто.

- Расправа над Валерой повергла в сильнейший шок даже у тех, кто его не знал лично. Был убит не только создатель, главный редактор самой популярной газеты города. Убили политика, депутата городской думы, - вспоминает Сергей Давыдов, который лично знал Иванова и работал под его началом. - Преступление вызвало резонанс далеко за пределами России, о нем писали многие крупные мировые СМИ. По тольяттинской журналистике тогда был нанесен мощнейший удар, от которого, по большому счету, она так и не оправилась. У преступников окрепло чувство безнаказанности. А журналисты, которые брались за рисковые темы, уже не могли работать спокойно, без страха за собственную жизнь. Ведь за убийство еще одного редактора в итоге вновь никто не ответил.

Сергея Африкяна подозревали в покушении на убийство председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову, возможно, он же причастен к расправе над Валерием Ивановым. Фото: tltgorod.ru

Разумеется, трагедия сильнее всего ударила по близким журналиста: родители Валерия Иванова после убийства быстро сдали… Высокие чины милиции и прокуратуры тогда обещали: раскроем, отомстим! Но, как вспоминают коллеги Иванова, все, что смогли сделать силовики – это заявить несколько лет назад, что в Иванова мог стрелять представитель ОПГ с армянской фамилией, но он бесследно исчез. Этому же человеку приписывают покушение на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову в 2008 году.

Речь идет о Сергее Африкяне – именно это имя в 2009 году называл официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ Владимир Маркин. Африкяна объявили в розыск, но так и не нашли – предположительно, его устранили свои же – заказчики покушения на Дроздову.

Выдали за «бытовуху»

После убийства Иванова «Тольяттинское обозрение» возглавил Алексей Сидоров – талантливый журналист, который мастерски проводил собственные расследования Ранее он был правой рукой Иванова. Благодаря ему газета не потеряла былую хватку, и громкие разоблачения продолжились.

Алексея Сидорова похоронили рядом с Валерием Ивановым. Фото: tltgorod.ru Фото: Александра БУДАЕВА

Сидоров прожил после этого всего полтора года. 9 октября 2003 года неизвестный нанес ему несколько колото-ножевых ранений прямо возле его дома. Алексей успел позвонить в домофон и попросить помощи у жены, она выскочила на улицу, вызвала «Скорую помощь», милицию, но до их приезда журналист не дожил – истек кровью.

За его убийство под суд вскоре отправили обычного слесаря Евгения Майнингера. Каким образом следствию удалось добыть у него признательные показания, история умалчивает. Но Майнингер заявил, что в вечер убийства был пьян и ему не понравился случайный прохожий – Алексей Сидоров, он достал пешню (лом для создания прорубей) и расправился с «чуваком».

Таким образом, тольяттинские силовики пытались показать: убийство не было заказным и никак не касалось расследований главреда «Тольяттинского обозрения». Вот только эта версия в суде рассыпалась, как карточный домик, и суд не нашел доказательств вины Майнингера. Его отпустили.

Убийство Алексея Сидорова, таким образом, осталось нераскрытым. Как и убийство Валерия Иванова. Они оба похоронены на Баныкинском кладбище, их могилы расположены рядом.

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