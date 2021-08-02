В Самаре женщину уволили из прокуратуры за защиту сына, которого душили во дворе

Конфликт двух пенсионеров и подростка в какой-то момент перерос в рукоприкладство Фото: принтскрин видео.

Неожиданный поворот приняла история о конфликте между двумя пенсионерами, подростком и его мамой. В августе прошлого года они сцепились посреди бела дня во дворе жилого дома на ул.Партизанской в Самаре. Старики отобрали у мальчишки игрушечный пистолет, тот возмутился, попытался его вернуть, словесная перепалка переросла в рукоприкладство, в этот момент из дома выскочила мама мальчика и, увидев, что какой-то мужчина сдавливает руками шею ее сына, вступилась за него, как разъяренная фурия.

Но по итогам многочисленных проверок виновата во всем осталась женщина, защищавшая сына: Ольгу Фроловскую уволили из Куйбышевской транспортной прокуратуры, где она отслужила более 17 лет, да еще и признали виновной в нанесении побоев старикам, после чего оштрафовали на 5000 рублей.

Версия матери

«Уголовщины» в событиях, которые датируются 2 августа 2020 года, следователи не нашли. Обе стороны проверяли на предмет совершения разных преступлений. Но в итоге Ольге Фроловской вменили «административку» - нанесение побоев. Женщина вины за собой никакой не видит, ведь в тот день она защищала сына.

- Он ушел гулять во двор с дорогим игрушечным пистолетом. Да, он стреляет пульками, но «боеприпасов» там было всего пара штук, я против таких игр. Поэтому мальчишки больше бегали и изображали «войнушку», - рассказывала ранее корреспонденту «КП-Самара» Ольга Фроловская. – В какой-то момент звонит мне знакомая, говорит, что во дворе конфликт, и мне нужно срочно туда. Я все бросаю, бегу вниз и вижу: какая-то женщина держит моего сына, мужчина душит его двумя руками. Конечно, я кинулась его спасать!

Видео того, как Ольга набросилась на пенсионеров, в сеть выложили в октябре Фото: принтскрин видео.

Дальнейшие события – как Ольга хватает женщину за волосы и тянет прочь от сына – попали на запись с камеры видеонаблюдения, расположенной у подъезда. Кадры были выложены в соцсети. Произошло это в октябре, и преподнесено было своеобразным образом: прокурорша выдрала клок волос у пенсионерки и может остаться безнаказанной.

И хотя в момент ЧП Ольга была в отпуске, в прокуратуре начали служебную проверку, по результатам которой ее уволили по статье о нарушении присяги.

- Получается, меня уволили за то, что защищала сына? – недоумевает экс-прокурорша. – Его друг показал мне видеозаписи, которые снимал на телефон, на них зафиксировано начало конфликта: как сын просит отдать ему пистолет, который пенсионеры у него отобрали. Они обзывают его «сволочью», говорят, что ему прямая дорога в дворники. Потом его душат, мой сын плачет, кашляет, кричит и просит вернуть игрушку. Я до сих пор не могу на это спокойно смотреть.

Версия пенсионеров

Все видеозаписи, которые относятся к делу, посмотрели этой весной в суде, когда рассматривали дело Фроловской. Но суд ко всему увиденному отнесся скептически, потому что до этого пенсионеры изложили несколько иную историю.

- В тот вечер мы с внучкой и ее одноклассником гуляли на детской площадке во дворе. Я заметила, как в них стреляет какой-то мальчик из-за автомобиля. Я к нему подошла, но он заявил, что он не стрелял и никакого пистолета у него нет, - вспоминала позже в суде Наталья Петрюк – та самая пенсионерка с видео. – Но я увидела, что пистолет был – он лежал под припаркованным автомобилем. Я его подняла, пошла к подъезду, сказала, что отдам его родителям. Мальчик стал вести себя агрессивно, кидался, пинался, а его друг намеренно все это снимал на телефон.

Конфликт начался из-за игрушечного пистолета, который пенсионерка забрала у подростка Фото: принтскрин видео.

В этот момент конфликт увидел Вячеслав Одиноков, который живет в доме, возле которого все это происходило. Он решил разобраться, в чем дело:

- Женщина говорила: «А если бы в глаз?» Подростки мычали что-то типа «Это не мы». Рядом стоял маленький мальчик, я заметил у него на скуле красное припухшее пятно, - рассказывал в суде Вячеслав Одиноков. – Я поддержал позицию женщины, что пистолет надо отдать только в руки родителям. Тут подростки стали вести себя вызывающе: один из них заявил, что никто ему ничего не сделает, потому что он три года занимается тхэквондо и любит бить людей. Они сознательно провоцировали конфликт. А потом прибежала эта женщина, Фроловская и, не задавая вопросов, сразу кинулась драться.

Решения судов

Судя по документам, выложенным в открытом доступе, в ходе судебного следствия слову Ольги Фроловской противопоставили показания двоих пенсионеров. Женщина просила допросить других свидетелей конфликта, но ей отказали.

Ее довод о том, что она спасала сына, тоже посчитали незначимым – ведь, по мнению суда, угроза его жизни и здоровью была мнимой, а женщина просто не разобралась, что к чему.

Отклонил суд и другие ее ходатайства и замечания, в итоге женщину признали виновной и назначили ей штраф в 5000 рублей, который она должна выплатить в доход государства. Фроловская пыталась обжаловать приговор в апелляционной инстанции, но все ее жалобы отклонили.

Суд посчитал, что реальной опасности для жизни ребенка не было Фото: принтскрин видео.

Интересно, что почти год спустя после дворового конфликта «административку» за нанесение побоев возбудили и в отношении Вячеслава Одинокова – так говорится в документе, который недавно получила Фроловская от прокуратуры Железнодорожного района Самары.

Увидели в его действиях и еще один «состав» - публичное оскорбление (ч.1 ст.5.61 КоАП РФ). Вот только срок привлечения к ответственности по этой статье – всего 3 месяца, а потому давно вышел.

- Оперативный сотрудник, проводивший проверку, не принял достаточных мер для полного, объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения и не проконтролировал своевременное исполнение поручения сотрудниками отдела полиции №9, - признали в надзорном ведомстве. – Но в настоящее время данный сотрудник не проходит службу в прокуратуре района. Заместитель прокурора района был депремирован по итогам работы за первый квартал 2021 года.

Прокуратура также внесла представление в адрес полицейских, но кого и как накажут – не ясно.

Тем временем Ольга Фроловская вновь собирается обжаловать решение о наложении на нее штрафа за побои. На сей раз в кассационной инстанции.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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