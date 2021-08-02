В Тольятти очевидцы спасли продавца книг, которую средь бела дня пытался изнасиловать незнакомец

Подозреваемого смогли задержать случайные прохожие Фото: скриншот

В четверг 29 июля дикая ситуация разыгралась на улице Чайкиной в Тольятти. Там неизвестный мужчина средь бела дня пытался изнасиловать работницу книжного магазина. К счастью, очевидцы сумели ему помешать.

Все случилось примерно 12-00. 45-летняя Светлана, работающая продавцом книг в универмаге «Комсомольский», спокойно занималась своими делами, когда к ней в отдел пришел незнакомец.

— Он выглядел не совсем адекватно и начал приставать к женщине. Пускал в ход руки. Она пыталась отбиться, тогда этот человек ударил ее кулаком по носу, — рассказывает «КП-Самара» местный житель Семен Иванов (личные данные изменены).

Пострадавшая поняла, что злодей просто так не отстанет. Она начала кричать и звать на помощь. Случайный прохожий вмешался и оттащил нападавшего. События из торговой точки уже перенеслись на улицу. Там неравнодушные люди удерживали насильника до приезда полиции.

Мужчина уже отбывал срок в колонии Фото: СОЦСЕТИ

— Пострадавшей диагностировали перелом носа. Подозреваемого задержали. На него возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилования, — сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Задержанный силовикам оказался хорошо знаком. Это 33-летний Павел Т., который ранее неоднократно был судим — за кражи, разбои, причинение травм другому человеку, нарушение ПДД, незаконный оборот наркотиков и не только. В последнее время уголовник работал грузчиком в одном из местных супермаркетов. Сам он также дал признательные показания.

В этот раз одной статьей УК РФ Павел, судя по всему, не отделается. В ходе обыска было установлено, что он может быть причастен еще к одному преступлению.

— Из его сумки изъято вещество растительного происхождения. Как показала экспертиза, это несколько сотен граммов марихуаны. Что он с ней планировал сделать — устанавливается, — поделились правоохранители.

Стражи порядка не исключают, что и в момент нападения злоумышленник был под действием запрещенных веществ. Сейчас расследование продолжается. Павел Т. заключен под стражу. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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