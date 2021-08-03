«Таких ярких людей очень мало»: в ДТП с автобусом в Турции погиб отец троих детей из Тольятти

Тарасу Мельнику было 35 лет Фото: соцсети

Пострадавшие не остаются без поддержки

Накануне вечером, 2 августа, страшное ДТП около селения Манавгата в Турции разделило жизнь сразу нескольких семей из Самарской области на до и после. Автобус, который вез пассажиров из России в аэропорт Антальи, выскочил на встречную полосу и перевернулся, три человека погибли, еще несколько получили серьезные травмы.

Личность жертв аварии уже установлены. Это 35-летний Тарас Мельник, 71-летняя Надежда Тягущева и 15-летняя Алена М. (имя изменено). Все они отдыхали со своими близкими.

— Нас было пятеро. Мы с мужем и трое детей. Мой муж погиб. Младший сын — ему 5 лет — в реанимации, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» супруга Тараса Алена.

Жительница Тольятти тоже сейчас находится в медучреждении. Она тоже получила травмы, но переживает больше за детей. Говорить о трагедии Алене Мельник очень тяжело:

— Мы вчетвером сейчас в больнице. Старшему сыну, ему 13 лет, повезло больше всех. Средняя дочь с переломом руки после операции в сознании, с ней все хорошо. Младший в реанимации — в тяжелом состоянии. У меня сломаны ребра.

Тарас отдыхал с семьей, сейчас его близкие находятся в больнице Фото: соцсети

По словам нашей собеседницы, они не остаются без внимания властей:

— Помощь оказана максимально возможная, насколько я могу оценить. Вчера приходили из консульства и из страховой компании. Обещали позаботиться.

Всегда был готов помочь

Знакомые семьи Мельник не находят слов для описания произошедшего. Никто не хочет верить в то, что Тараса больше нет.

— Это человек, который всего добился сам. Он приехал в Тольятти из Украины лет 10 назад и теперь у него свой бизнес. Вроде бы фирма, которая занимается грузоперевозками, — делился с «Комсомолкой» Елена Петрова (личные данные изменены). — Он всего добился сам, очень пробивной. Начинал, если я не ошибаюсь, с продажи детских игрушек. Молодой, порывистый, целеустремленный, таких редко встретишь.

Елена отмечает, что Тарас — идеальный семьянин. Родные, жена и дети, всегда были у него на первом месте. Он часто с ними путешествовал. На праздники семья Мельник всегда придумывала что-то интересное, у них много друзей:

— Наверное, таких ярких и зажигательных людей, готовых всегда помочь, как он — очень мало. Он с искрой в глазу. Не очень публичный человек, не особо любил хвастать фото в социальных сетях, но компанейский, огонь — зажигалка! Для своих близких он готов был сделать все.

Последствия аварии оказались жуткими Фото: скриншот

Как рассказывал «Комсомольской правде» еще один пассажир этого автобуса Сергей Кремнев, картина на месте событий была страшная. Сам он выносил погибшую девочку на руках, помогал поднять упавшую машину, чтобы помочь пострадавшим. По его словам, у автомобиля, забравшего туристов из отелей Конаклы в Аланье, были проблемы с колесом. Больше всего пострадали те, кто оказался зажат между сиденьями в самом низу.

Сейчас медики продолжают бороться за жизни пострадавших россиян. Трое уже прооперированы и находятся под пристальным наблюдением врачей. Как заявил глава минздрава РФ Михаил Мурашко, пациентов с легкими травмами — 10 человек — в течение дня выпишут. Чуть меньше 10 жителей Самарской области остаются на лечении. Решается вопрос о том, что в ближайшее время из России к ним прибудут родственники.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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