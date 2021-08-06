Хотели, как лучше: самарские чиновники рассказали, почему полсотни детей не смогли пойти в детский сад №87 вовремя

Замглавы Самары - руководителя городского департамента образования Елену Чернега обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: Соцсети

В Ленинском районном суде Самары понемногу разваливается уголовное дело Елены Чернега. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий: мол, в попытке сделать себе карьеру, она скрыла ото всех проблемы со строительством детского сада №87 на ул.Ташкентской в Самаре, набрала персонал, детей, а в итоге сроки сдачи объекта отодвинулись почти на год, что существенно нарушило права детей и их родителей.

Сама Чернега утверждает, что не виновата. Руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов в суде подтвердил: действительно, ничто не предвещало беды.

- По его словам, на совещаниях, где присутствовали, в том числе куратор от ФСБ и представитель прокуратуры города было решено параллельно вести два процесса: процесс сдачи объекта (этим занимался Шанов) и процессом набора персонала и детей (за это отвечала Чернега), - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат подсудимой Андрей Карномазов. – Делалось это из лучших побуждений: предполагалось, что 30 декабря 2019 года детский сад примут, а после новогодних праздников туда можно будет приводить детей.

По словам чиновника, все пошло не по плану из-за подрядчика, который зимой 2018-2019 года не сделал консервацию фундамента, и весной его затопило, из-за чего конструкция несколько «поплыла». Чтобы исправить это, как озвучили в суде, подрядчик без согласования с заказчиком начал вбивать какие-то сваи, надеясь, что никто ничего не заметит. Но 30 декабря 2019 года обо всем этом мстало известно, а с учетом того, что налицо было отступление от проекта,встал вопрос, насколько объект теперь безопасен, поэтому срок сдачи объекта и отодвинулся.

Потерпевшими по делу признали 51 семью, часть из них предъявили к Елене Чернега гражданские иски: мол, раз уж дети в муниципальный детский сад не ходили, возместите нам расходы на платные «развивашки» и частные детсады.

- Между тем, представитель минобразования региона Константин Льольин объяснил в суде: да, процесс распределения детей в детский сад прошел 27 декабря 2019 года, после этого родители с направлением пришли к заведующей детского сада, и там на месте могли отказаться от ожидания, - говорит адвокат Андрей Карномазом. – Многие допрошенные в суде потерпевшие подтверждают: им говорили, что садик откроется «скоро», но конкретные сроки не назывались. И их это устроило, некоторые даже не считают себя потерпевшими.

В процессе планируют также допросить главу Самары Елену Лапушкину, однако точная дата заседания с ее участием пока не известна.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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