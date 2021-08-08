В Самаре бывших прокурора и следователя судят за растрату вещдоков на 400 тысяч рублей

Уголовное дело рассматривает Железнодорожный районный суд Самары Фото: Александра БУДАЕВА

Он - зампрокурора Самарского района, она - начальник дознания в отделе полиции №6, оба не устояли перед чужими деньгами и «попилили» между собой 401 тысячу рублей. Примерно такова фабула уголовного дела Артема Лешко и Ларисы Сысоевой. И он, и она уволены и сейчас находятся на скамье подсудимых. Лешко предъявлено обвинение в растрате, Сысоевой – в растрате и служебном подлоге.

Интрига заключается в том, что деньги, с которых и началась эта история, потерпевшему вернули.

- Да, 16 июня деньги отдали, - признал в суде Мансур Гапуров - простой прессовщик в гипермаркете. Правда, трудоустроен он там неофициально, так что всем остается только верить ему на слово.

По словам мужчины, они с женой (он – обычный рабочий, она – уборщица) получали в месяц примерно по 30-40 тыс. рублей

- А откуда у вас тогда такая крупная сумма денег взялась? - поинтересовалась сторона защиты.

- 2000 долларов мы привезли с женой из Казахстана ей на операцию. Остальное накопили, - заявил Мансур Гапуров. - 4 августа 2019 года мы должны были уехать на родину. А 2 числа примерно в половине 7 утра к нам домой пришли двое мужчин, сказали, что из полиции, стали рыться по шкафам и вытащили пакет документов, где, кроме диплома и водительских прав моего племянника, хранились еще наши деньги – 401 тысяча рублей.

По словам потерпевшего, он так и не понял, в чем подозревали его семью, но он много раз просил вернуть ему наличку и даже писал соответствующие заявления. Но с мертвой точки дело сдвинулось только тогда, когда он написал жалобу то ли в ФСБ, то ли в Следственный комитет, то ли и туда, и туда - тут возникла путаница.

Честно говоря, в этом деле вообще довольно много путаницы.

Конкретно и по делу говорили лишь сотрудницы бухгалтерии облМВД: в январе 2020 года они приняли у Сысоевой 401 тысячу рублей, зачислили деньги на банковский счет ГУ МВД региона, а в июне 2021-го по постановлению следователя выдали их наличкой Гапурову. Да, пожалуй, четко о событиях 2019-2020 годах показания давали еще дознаватели из Главка, которые проводили служебную проверку в отделе полиции №6: они рассказали, что проверяли в том числе и ход дела семейства Гапуровых: и выяснили, что его искусственно затянули, а вещдоки по нему хранили не по правилам.

На этом конкретика закончилась. Свидетель Умер Рудов, который должен был дать показания против Сысоевой, неожиданно заявил, что ничего не помнит, да и саму Сысоеву не узнает.

Чтобы разбередить воспоминания, в суде огласили показания, которые он давал ранее во время следствия: позвонила ему Сысоева, пригласила в кафе, дала 10 тысяч рублей, чтобы он написал по образцу заявление, в котором просил вернуть ему 14 тысяч рублей, которые он якобы заплатил женщине по имени Замира за оформление ему миграционных документов.

Вот тут все стало совсем непонятно. Запутался свидетель (он вроде бы подтвердил, что все так и было, но это неточно), запутались слушатели.

Уже за рамками судебного заседания стороны рассказали корреспонденту «КП-Самара»: уважаемый потерпевший, как и все семейство Гапуровых, по оперативным данным, на широкий поток поставили торговлю поддельными документами для мигрантов. Отсюда и деньги. Полицейские об этом узнали, пришли с обыском, изъяли из квартиры множество документов на самых разных лиц, плюс оборудование для их изготовления. Однако по неясным причинам дело «застопорилось» и потерпевший, его друзья и родственники всячески пытались вернуть себе, по крайней мере, деньги. Что стало с уголовным делом, доподлинно не известно, но, вероятнее всего, оно «слилось», потому что почти все его фигуранты территорию РФ покинули. На каком-то этапе расследование бумерангом ударило по тем, кто пытался дать ему ход – по Лешко и Сысоевой. Кому это выгодно? Не известно.

Подсудимые вину не признают, ни одна из версий произошедшего в суде пока не доказана.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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