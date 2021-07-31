Сызранский прокурор, которого подозревают в получении взятки в 3 млн рублей, вел войну с нелегальными медсправками

Вину по взяточничестве прокурор отрицает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 млн рублей, по версии следствия, готова была заплатить сызранская фирма “Гиппократ” городскому прокурору за то, чтобы тот оставил их в покое.

- Я с ними с зимы бьюсь, - рассказал корреспонденту “КП-Самара” в зале суда Вадим Федорин, который еще вчера занимал пост прокурора Сызрани. - Наша проверка показала, что они выдавали справки для получения водительских прав, не проводя фактического обследования. Так права получили несколько тысяч человек, в том числе те, кто состоял на учете в психоневрологическом и наркодиспансерах.

По словам Федорина, проверка началась с обращения в прокуратуру как раз-таки представителей психо- и наркодиспансеров, где резко упала выручка. Прокурорская проверка установила, почему, и материалы Федорин направил а полицию для возбуждения уголовного дела по ст.165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Но так этого и не дождался.

Дмитрий Фомин был задержан при получении 600 тысяч рублей и дал показания против Федорина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, Федорин потребовал от ООО “Гиппократ” 3 млн рублей, чтобы остановить процесс, а они написали заявление в УФСБ России по Самарской области. Взятку прокурор планировал получить через посредников. 30 июля знакомый Федорина - тольяттинский адвокат Дмитрий Фомин получил 600 тысяч рублей от представителей “Гиппократа”, после чего был задержан чекистами и дал показания против Федорина. В региональном Следственном комитете уголовное дело возбудили по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере.

По словам же подозреваемого, деньги, которые получил Дмитрий Фомин, - были его адвокатским гонораром за помощь ООО “Гиппократу”.

- Я советовал ему не связываться с этими людьми, предупреждал, что собираюсь добиваться возбуждения уголовного дела, но он стоял на своем, - посетовал в суде Федорин. - Тогда я посоветовал хотя бы заключить с ними договор и деньги проводить через юрлицо. И ни в коем случае не брать налички!

Вадим Федорин намерен доказать свою невиновность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но, судя по всему, советам прокурора адвокат не внял.

Сегодня следствие вышло в суд с ходатайством об аресте Вадима Федорина, он просил отпустить его под домашний арест: сам он перенес операцию на сердце, дома его ждет брат-инвалид, престарелые родители и жена с дочками.

- Следствие арест обосновывает только тяжестью преступления, - заявила в суде адвокат Федорина Светлана Нешкова. - На самом же деле, у него нет возможностей повлиять на следствие, особенно под домашним арестом.

Суд, однако, рассудил иначе: деловые и личные связи в правоохранительных органах могут помочь бывшему прокурору, а потому его официально арестовали до 30 сентября.

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