2020-06-10T12:13:19+03:00
Общество

Бывший прокурор, нашедший взятку в кулере, сядет на семь лет

Его признали виновным в получении взятки за помощь организатору подпольного игорного клуба
Александра БУДАЕВА
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Олег Анищенко не признавал своей вины во взяточничествеОлег Анищенко не признавал своей вины во взяточничествеФото: Александра БУДАЕВА
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Сегодня, 8 июня, в Самаре огласили приговор бывшему зампрокурора Промышленного района Олегу Анищенко. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима, а его посреднику Владимиру Коршикову дали пять лет общего режима.

Напомним, «героем» странной детективной истории Олег Анищенко стал в декабре 2018 года.

По версии следствия, в Промышленном районе полиция и прокуратура «накрыли» подпольный игорный клуб, возбудили уголовное дело. Организатор бизнеса заволновался: не вменят ли ему более тяжкую статью, где речь идет о нарушении закона группой лиц по предварительному сговору. Начал поднимать полезные связи, вышел на Владимира Коршикова, который был знаком с заместителем прокурора Промышленного района Олегом Анищенко.

Силовики считают, что Коршиков и Анищенко пришли к соглашению, договорились о сумме, за которую дело о незаконном игорном заведении стало бы простым, понятным и не слишком серьезным. Вот только сумма «игорному королю» показалась слишком крупной, и он написал заявление в ФСБ.

Так сотрудник надзорного ведомства попал в разработку. 6 декабря 2018 года опера перехватили Владимира Коршикова, который должен был передавать взятку прокурору. Посредник согласился сотрудничать и принес 200 тысяч рублей конечному «выгодоприобретателю».

200 тысяч рублей нашли в холодильнике кулера Фото: Кадры оперативной съемки

200 тысяч рублей нашли в холодильнике кулераФото: Кадры оперативной съемки

Посредник вышел, вслед за ним в кабинет зашли сотрудники ФСБ… а денег уже не было. Куда их спрятали? Во время обыска пачку налички удалось найти в весьма неожиданном месте – в холодильнике кулера, который стоял в служебном кабинете прокурора.

Олег Анищенко на суде всю эту историю охарактеризовал как подставу: мол, в коррупции не виновен, деньги предназначались не мне, мой знакомый просто забыл их на столе. По версии экс-прокурора, когда он заметил пачку налички, попытался догнать друга, но того уже и след простыл. А в кулер их сунули сами же ФСБшники, тут он тоже ни при чем.

Гособвинение вину обоих считало вполне доказанной. Напомним, ранее прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова просила назначить Олегу Анищенко 8 лет лишения свободы, а Владимиру Коршикову - 6.

Суд обоих признал виновными и приговорил бывшего прокурора к 7 годам колонии строгого режима, а посредника в передаче взятки - к 5 годам, но колонии общего режима.

К слову, взяткодатель вообще отделался легким испугом. Хотя следователи и смогли доказать, что в бизнесе были задействованы несколько человек, суд всех их пожалел и приговорил к условным срокам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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