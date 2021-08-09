Как пройдет фестиваль «Жигулевская вишня» 2021 в Самарской области

В 2019 году на Жигулевской вишне угощали 11-метровым пирогом. Фото: Яков КНЯЗЕВ

Традиционно фестиваль «Жигулевская вишня» проходит в августе в селе Ширяево, а центральным его событием становится многолюдная дегустация вишневых пирогов. Однако 3 августа 2021-го организаторы сообщили, что праздник народных традиций в этом году не может состояться в привычном формате. Однако пройдут в формате онлайн три ключевых конкурса, которые обычно и составляют костяк программы фестиваля. Первый — это кулинарное состязание «Вишневые фантазии». Его участники должны представить на суд жюри две фотографии: на одной должен быть запечатлен автор блюда со своим вишневым творением, на другой — само кондитерское изделие или напиток во всей красе. Вкусовые качества судьи оценивать в данном случае не смогут. Второй конкурс,«Вишневый пирог», отличается от первого только более узкой специализацией. И тем, что на втором фото участник должен появиться с разрезанным пирогом в руках.

В рамках третьего конкурса «Вишневый сад» всем желающим предлагают сделать костюм на вишневую тематику, сфотографироваться в нем и записать на видео дефиле с проходкой. Последнее должно быть не короче 30 секунд и не длиннее 2 минут 30 секунд, а также содержать музыкальное и/или текстовое сопровождение.

Прием заявок уже стартовал и продлится до 14 августа, дня подведения итогов. Отправлять их следует на адрес kdc2002@mail.ru вместе с согласием на обработку профессиональных данных. Результаты конкурсов будут опубликованы к 20 августа на сайте Многофункционального культурного центра Жигулевска и в группах фестиваля в соцсетях. Какие награды получат победители, не уточняется.