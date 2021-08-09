Как пройдет фестиваль «Протока» в 2021 году

Мини-"Протока" 2021 года будет только для друзей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обычные годы «Протока», фестиваль самопознания и осознанного творчества, проходит на Мастрюковских озерах, там же, где Грушинский и «Метафест». В 2020-м ему, в отличии от коллег, удалось состояться в формате кемпинга, но ради этого пришлось переехать на Солнечную поляну. Растянув фестиваль на две недели, организаторы уменьшили количество людей, одновременно находившихся на мероприятии. «В 2020 году мы из соображений безопасности и уважения закона не превышали необходимых нормативов, — сообщала постфактум страница «Протоки». — Каждый день нас было 200-300 человек. Всего за 2 недели было 1000 человек».

Теперь же речь идет о том, чтобы провести «Протоку» с 20 по 22 августа в мини-формате и под названием «Крылья». Мероприятие будет называться не фестивалем, а «слетом» или даже «общим сбором друзей и близких фестиваля», то есть рассчитано на существенно меньшую аудиторию, чем оригинальная «Протока». Пройдут «Крылья» на базе отдыха «Купринка», неподалеку от Прибрежного. Там же в июне 2021 успешно отзвучал другой известный фестиваль Самарской области, «Барабаны мира».

В программе мини-«Протоки» анонсированы четыре площадки, на которых пройдут духовные практики, мастер-классы, семинары, лекции, выступления артистов. Среди наиболее ожидаемых гостей — музыкальный коллектив Vector Five, «Свободные танцы», ведущие духовных и оздоровительных практик Александр Христофоров, Елена Попова, Владислав Мосолов и Ирина Литвинова. Самая шумная из сцен, этническая деревня, будет удалена от мест проживания. Кстати, арендовать домик в «Купринке» для посещения «Крыльев» не обязательно, база отдыха позволит бесплатно устанавливать палатки на своей территории. Будет на слете и традиционная ярмарка хэндмейда. А вот алкоголь, сигареты и прочие источники токсинов категорически не приветствуются. Кроме того, участникам предстоит самостоятельно решать вопрос с питанием — фуд-корт в «Купринке» организовать не получится.

До 11 августа минимальная (без аренды места в домике) цена билета на «Крылья» составляет 1500 руб., затем поднимется до 1800. Дети до 12 лет смогут пройти бесплатно. Традиционный большой фестиваль «Протока» организаторы планируют провести в 2022-м.

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