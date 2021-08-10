«Оставил дочь, а через четыре часа передумал»: что известно об отце, который приехал за 300 км забрать ребенка у опекунов

В июне девочку взяли к себе в семью супруги из Сызрани, а через месяц за ней приехал биологический отец Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Один ребенок, две семьи

Лиле (имена героев этой истории изменены) 1 год и 8 месяцев. У Лили есть мама Лилия, папа Василий, братья и сестра, она заразительно улыбается и трогательно тянется всем телом к маме, когда хочет, чтобы ее взяли на ручки.

Лиля еще не знает, что вот-вот ее жизнь может измениться. Что мама и папа – приемные, и скоро ее может увезти далеко-далеко незнакомый мужчина, который называет себя ее отцом.

Самарской системе правосудия предстоит сделать нелегкий выбор. С одной стороны – приемная семья из Сызрани, где Лилия и Василий в достатке растили двух мальчишек и дочку, решились взять ребенка из приюта, влюбились в малышку из Пензенской области и несколько месяцев ждали в тревоге, не заберет ли ее другая семья, которая увидела девочку до них. Не забрали. Так Лиля приехала в Сызрань.

С другой стороны – биологические родители Лили из Пензенской области. Мама сидит в колонии, где недавно родила еще одного ребенка. За плечами у женщины – судимости за убийство, воровство и много других «прегрешений». Папа Лили с нетерпением ждет освобождения супруги и мечтает о большой семье, маткапитале и собственной квартире. Пока что живет на съемной, получая зарплату около 15 тысяч рублей.

Как так получилось, что две семьи претендуют на одного ребенка? С этим 9 августа разбирались члены совета при Правительстве Самарской области по вопросам попечительства в социальной сфере.

Теперь органам опеки и суду предстоит решить, где девочке будет лучше Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Чей-то недосмотр?

- Мы изучали личное дело ребенка, там был очень мало информации, - рассказала руководитель Управления семьи, опеки и попечительства администрации Сызрани Татьяна Бобрикова. – Судя по тому, что мы увидели, девочка вскоре после рождения оказалась в госучреждении: сначала в больнице, потом по заявлению матери в связи с трудной жизненной ситуацией – в доме ребенка. Соглашение о помещении ребенка было заключено на 6 месяцев, потом его перезаключили на тот же срок. Проводилась ли органами опеки Пензенской области какая-то работа с мамой – не известно, данных об отце не было вообще. Мы увидели лишь отметку о том, что сейчас мама девочки отбывает наказание и должна освободиться в ноябре 2022 года.

Сызранские органы опеки направили запросы коллегам из Пензенской области, чтобы выяснить, какие еще «сюрпризы» может скрывать прошлое малышки, но ответа так и не получили.

Вскоре после того, как Лилия и Василий оформили необходимые документы и даже обратились в суд с заявлением о лишении биологической мамы девочки родительских прав… вдруг объявился ее отец.

Корреспонденту «КП-Самара» мужчина рассказал: о дочери знал, отцовство не установил, потому что денег не было, полтора года не видел ее, потому что без документов он ребенку никто. После того, как жена родила сына, он через ЗАГС с согласия жены оформил отцовство, получил на дочь новое свидетельство о рождении и приехал за ней в Сызрань. По его словам, и органы опеки Пензенской области, и сотрудники дома ребенка знали, что он собирает документы. Но все равно отправили его дочь в Сызрань.

Иван три раза встречался с дочкой в присутствии ее экс-опекунов, психологов и сотрудников органов опеки

Что это было?

В Самарскую области отец Лили – Иван приехал один, но, по словам тех, кто имел с ним дело, складывается ощущение, как будто его кто-то постоянно консультирует в режиме онлайн.

Он четко стоял на своем: у меня все документы есть, отдайте мне ребенка. Когда Лиля заболела, и приемная мама не привела ее на встречу, плюс отказалась говорить с ним по телефону, Иван тут же написал заявление в полицию, прокуратуру и много куда еще, жалуясь, что ему не отдают дочь.

Формально он прав: Лиля больше не является ребенком, который остался без попечения родителей. Поэтому Лилю-старшую от обязанностей опекуна освободили. Однако отдавать малышку мужчине, которого она никогда не видела, было бы крайне жестоко. Поэтому Ивану предложили познакомиться с собственной дочерью в присутствии экс-опекунов, психологов и сотрудников опеки.

- Параллельно мы пытались навести справки о нем: характеристики хорошие, трудоустроен в ИП разнорабочим, зарплата 15 тысяч рублей, работает допоздна, но заявил, будто договорился о том, что с ребенком соседка сидеть будет. При этом ни детских вещей, ни питания, насколько мы поняли, с собой не привез, - пыталась объяснить смешанные чувства от знакомства с Иваном Татьяна Бобрикова. – Всего у девочки было 3 встречи с папой. 8 августа ему должны были отдать дочь. Он позвонил с утра, сказал, что в этот день девочку забирать не будет, а приедет за ней после того, как его жену лишат родительских прав.

Иван подписал согласие на установление опеки над дочкой, уехал из Сызрани, а через четыре часа передумал и сообщил, что через неделю вернется за своей дочерью.

От имени Ивана кто-то предлагает интим-услуги за деньги Фото: Скриншот сайта

Как теперь быть?

Опять же Иван имеет право написать личное заявление о прекращении опеки и забрать дочь. Но тут уже все откровенно призадумались: а ребенку-то где лучше будет?

По словам педагога-психолога, в приемной семье есть все условия для роста и развития малышки. Будут ли они в семье Ивана и его «повидавшей всякое» супруги? К тому же ранее в редакцию «КП-Самара» читатели отправили ссылку на сайт, где под фотографией мужчины, очень похожего на Ивана, написано «Парень по вызову», указан его телефон и некоторые анкетные данные. Разумеется, сам Иван заявил, что не имеет отношения к этому.

Лилия и Василий в итоге подали в суд иск о лишении родительских прав и Ивана, и его жены, первое слушание должно состояться уже на этой неделе, и органы опеки очень хотят к этому времени побольше узнать о биологических родителях девочки.

Для этого был составлен целый перечень мер, которые можно и нужно предпринять. И первым пунктом в списке значится – запросить вновь из Пензенской области документы на эту семью либо официальное подтверждение, что местные органы опеки с ними особо не работали. К «расследованию» подключат прокуратуру, общественников и другие органы власти.

- Ситуация непростая, - признала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. – Да, у нас есть регламенты по работе с родителями и детьми. Однако не нужно забывать, что в приоритете – защита интересов детей.

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