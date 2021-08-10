Убейкино, Кошки: 11 забавных названий городов и сел Самарской области и истории их происхождения

На гербе населенного пункта - жилище, а не животное. И в этом намек на историю происхождения названия Фото: СОЦСЕТИ

Самарская область не слишком богата на смешные названия. У нас, конечно, есть речка Чапаевка, которая раньше была Моча (пусть и с ударением на первый слог), но топонимы населенных пунктов по большей части звучат прилично. Ни тебе Хреново, ни Марса в 10 минутах езды от райцентра. Во всероссийском списке забавных названий из 200 позиций мы представлены только одним — Кошки. Тем не менее, журналисты «КП-Самара» открыли карту и нашли несколько топонимов, которые заставят улыбнуться и призадуматься, откуда они такие взялись.

Кошки. Происхождение названия села в Кошкинском районе связано с тюркским словом «кош», которое может означать «стоянка», «шалаш», «пастушеский стан». Впрочем, местные жители наверняка знают более романтические версии.

Жареный бугор. У небольшого поселка в Красноярском районе несколько тезок в России, но у одинаковых топонимов непохожие истории происхождения. Лингвисты склоняются к тому, что наш Жареный Бугор опять же обязан названием тюркскому слову. В данном случае — «джар», что означает крутой обрывистый берег или склон горы. В пользу этой версии говорит и происхождение слова «бугор».

Власть труда. Типичный советский нейминг, который сейчас кажется диковатым. «Ты где?» - «Я во Власти Труда»! Особенно забавен тот факт, что близость прекрасных волжских пляжей трудиться здесь совсем не помогает.

Власова Грива. Кордон в Безенчукском районе, где находится одноименная база отдыха. «Грива» в данном случае — это географический термин, означающий возвышенность, возникающую у старого русла реки. Кто был Влас или Власов, которому ее приписали, - теперь уже трудно сказать.

Вольная Солянка. Село в Кинель-Черкасском районе стоит на речке Солянке. А та получила название благодаря солоноватому вкусу воды. Статус «вольной» мог касаться особой степени свободы в поселении.

Круглый Куст находится в Сергиевском районе, в составе сельского поселения Кутуховский, но к настоящему моменту обезлюдел. Ключ к пониманию названия в том, что слово «куст» могло означать не только отдельное растение, но и группу растений. Впрочем, на современной карте мы никакой круглой рощицы поблизости не найдем.

Ойкино - деревня в Клявлинском районе с преобладающим мордовским населением. Кино здесь ни при чем — название скорее всего связано с именем Ойка.

Убейкино - крохотное село в составе сельского поселения Два Ключа Исаклинского района, где проживает большое количество чувашей. Есть версия, что название восходит к старому чувашскому имени Уба (Упа), что переводится как «медведь». Но есть и более зловещие версии, связанные с кровожадными разбойниками и реальными убийствами.

Подвалье в живописной местности Шигонского района так называется потому что находится «под валами». «Валы» в данном случае — не искусственные насыпи и укрепления, а довольно высокие террасовидные оползни природного происхождения.

Полудни. Полуденной стороной называют Юг, поскольку в наших широтах солнце в астрономический находится в этой стороне света. Соответственно и село Полудни в Кинель-Черкасском районе располагается, видимо, к югу от некой точки отсчета. Вот только какой? Кинель-Черкассы ведь находятся к западу от Полудней.

Ровно-Владимировка в Волжском районе появилась как результат слияния хуторов Ровный и Владимировский в XIX веке. Причем название первого действительно отражало особенности рельефа местности. Что интересно, в нескольких километрах от Ровно-Владимировки находится Подъем-Михайловка, причем в низине.

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