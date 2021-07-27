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Общество27 июля 2021 17:05

Почему Безымянка в Самаре так называется и как определить ее границы

Разбираемся в происхождении самарской Безымянки и ее территориальных особенностях
Данила ТЕЛЕГИНДанила ТЕЛЕГИН
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Не каждый самарец возьмется утверждать, что за ДК им. Литвинова Безымянка заканчивается

Не каждый самарец возьмется утверждать, что за ДК им. Литвинова Безымянка заканчивается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие жители Самары если не знают, то уж точно догадываются, что район Безымянка обязан своим необычным названием отнюдь не скудной фантазии градостроителей. Так назывался разъезд Самаро-Златоустовской железной дороги, который впервые был упомянут в документах в 1884 году. По одной из версии разъезд назвали так, поскольку вокруг не было абсолютно ничего примечательного. По другой — он унаследовал название от реки, притока Самары, впрочем тоже мало чем интересного.

Со временем при разъезде появился поселок железнодорожников, а в 1914 году здесь был запущен «Самарский железнодорожно-ремонтный завод» (Сажерез). К 1935-му год он стал настолько важным предприятием, что разъезд превратился в полноценную станцию.

Сегодня Безымянка — это неофициальное название промышленного и жилого массива, который расположен на территории Промышленного, Кировского, Советского районов Самары. Существует Безымянская ТЭЦ, аэродром Безымянка, одноименные станции железной дороги и метро, но границы области определить довольно сложно. И этому есть объяснение.

В 1940 году был создан Безымянский исполнительно-трудовой лагерь (Безымянлаг), чье управление находилось в районе станции Безымянка. Десятки тысяч его заключенных, а после и пленные немцы вели строительство заводов, ТЭЦ, жилья, коммуникаций, дорог — причем большинство жителей остального Куйбышева едва ли представляло себе масштабы такой стройки. Некоторые объекты, над которыми работали безымянлаговцы располагались далеко от базовой железнодорожной станции. Так, например, авиационные заводы №№122 и 295 находились в 4 км. от нее. Примерно на таком же расстоянии по прямой — Самарская ТЭЦ (бывшая Куйбышевская), также построенная при участии заключенных.

Так что логично считать, что Безымянка начинается после улицы XXII Партсъезда и тянется на северо-восток, пока не перетекает незаметно в Металлург или Юнгородок. Но в представлении обитателя «старой Самары» эта область может быть более неделимой и продолжаться чуть ли не до Зубчаниновки, и в этом тоже нет большой ошибки.

С другой стороы, Безымянка — своего рода город внутри города. И с «центром» они не всегда друг друга понимали. Впрочем, это уже отдельная история.

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