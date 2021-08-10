Перепись населения в Самаре 2021: дата проведения, как принять участие

Во время грядущей переписи почти не будет бумажных анкет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сроки Всероссийской переписи населения 2021 переносили несколько раз, что связано с эпидемиологической обстановкой в стране и мире. Однако в Самаре 9 августа городская администрация сообщила о старте набора переписчиков, и похоже, что на сей раз кампания действительно может пройти в назначенные даты. По последним данным перепись состояться в период с 15 октября по 14 ноября. В Самаре в этот период будут работать около двух тысяч переписчиков, всего в регионе - около семи тысяч.

Но при этом участники мероприятия получат возможность почти не контактировать с представителями Самарастата. Переписаться можно будет самостоятельно на портале «Госуслуги», а потом показать код подтверждения переписчику, когда или если тот постучится в дверь. Традиционный вариант кампании с поквартирным обходом состоится для тех, кто не принял участие в интернет-переписи. Кроме того, в МФЦ и других социальных учреждениях будут организованы переписные участки, где также можно будет пройти процедуру.

Тем, кто не рассчитывает на «Госуслуги» и опасается мошенников, следует помнить, что участие в переписи остается добровольным. Занятые в ней сотрудники Самарастата в 2021 году должны будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, специалисты совсем откажутся от бумажных носителей в пользу планшетов со специализированным программным обеспечением. Традиционные анкеты пойдут в ход лишь в том маловеротяном случае, если техника сломается.

Кстати, именно благодаря разработанной схеме минимизации контакта переписчиков с респондентами Всероссийская перепись населения 2021 получила возможность состояться.

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