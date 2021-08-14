Кипяток от жениха и поджог от врагов: санитар ожогового центра из Самары рассказал о самых страшных случаях в своей практике

Врачи всегда готовы помочь - лишь бы не было слишком поздно Фото: Александр ГЛУЗ

Хоть раз в жизни ожог получал каждый из нас. Не замечали горячий утюг, слишком долго лежали на солнце, несли стакан с кипятком в комнату и споткнулись о кота… Даже небольшое повреждение – это ужасная боль, буквально пронизывающая все тело. Но в ожоговом центре приходится иметь дело со случаями, которые опаснее в 10 раз – и боль, которую ощущают пациенты, больше в десятки раз. Многие даже теряют от нее сознание. Иногда и от кожи ничего не остается и лечить человека приходится очень долго, делая пересадки самого большого органа. Санитар самарского ожогового центра в больнице имени Пирогова Вячеслав Гордеев рассказал с чем приходится сталкиваться в работе. И привел самые поразившие его случаи из практики.

«Страдает не только кожа, но и кости»

Давайте немного пробежимся по теории, чтобы в дальнейшем было легче ориентироваться и понять состояние человека при тех или иных ожогах. Итак, ожоги классифицируют по четырем степеням тяжести. 1 степень – это то, с чем в принципе можно справиться дома, приложив что-то холодное или использовать специальные крема. При этой степени возникает отек и покраснение поврежденного места, но если такой ожог пришелся на более 10% всех поверхности кожи, то может потребоваться и госпитализация. 2 степень – это уже серьезнее. При таких поражениях верхний слой эпидермиса отслаивается, образуются волдыри. В этих случаях стоит срочно обратиться к врачу, ведь ожог может развиваться и переходить из степени в степень, поражая все большие слои кожи. 3 степень ожогов делится на два подтипа: в одном случае может быть поражен эпидермис и дермальный слой, лежащий под ним, но некоторое количество жизнеспособных клеток сохраняется, либо дермальный слой полностью поражен. Естественно в этом случае человека направляют в стационар под наблюдение врача. И самая тяжелая степень ожогов – четвертая. При таком сильном поражении страдает не только кожа, но и мышцы и даже кости. Нередки случаи, когда человек при таких ожогах погибает.

В единственном самарском ожоговом центре врачи на своем веку повидали многое. Истории, которые рассказывают пациенты, иногда вызывают смех, ужас или непонимание, как вообще такое может произойти. Врачи привыкли к такому и из-за профессионального цинизма не выдают своих эмоций, но все же помнят все случаи, которые были в их практике.

В ожоговом центре пациентам приходится лежать большую часть времени

«Жених облил кипятком»

Чаще всего люди обжигаются по собственной глупости и неосторожности, но бывает и так, что человек становится жертвой обстоятельств. Самым распространенным в практике врачей случаем является термический ожог при пожаре. Как-то ночью в больницу поступила пожилая семейная пара, у которых в дачном доме взорвался газовый баллон и произошел пожар. К сожалению, мужчину спасти не удалось, а женщина получила сильные ожоги груди и рук. Когда её положили в палату, она не помнила, как ее зовут и что произошло, но через некоторое время память вернулась. Она плакала день и ночь, вспоминая тот страшный день. Она лежала в больнице несколько недель, перенесла множество операций, но врачи смогли сделать все, чтобы пациентка встала на ноги.

Бывают случаи, когда людей травмируют другие люди. Это может быть случайность либо обстоятельства с криминальным подтекстом. В самарский ожоговый центр с 2019 года приезжает на лечение мужчина из Магадана. Врачи уже несколько лет восстанавливают его лицо и тело после химического ожога, делая пластические операции. Страшно представить, но мужчину облили растворителем и подожгли. Он чудом выжил и сейчас уже не вспоминает о том страшном времени, радуясь жизни.

Как-то раз в Самаре женщина обварила почти все тело, когда варила холодец. Она поступила в больницу со страшными ожогами.

Однажды в стационар поступила молодая девушка, ее привезли на скорой в сопровождении беспокойного молодого человека. У пациентки были ожоги ног и спины, как выяснилось кипятком. По словам мужчины, который приехал с ней, кипятком облил ее он случайно в бане – перепутал ковши с водой. Позже девушка призналась врачу, что молодой человек – ее жених и через две недели у них назначена дата свадьбы. Но, судьба распорядилась иначе, а молодая пациентка будет восстанавливать кожу еще несколько лет.

Алкоголь и баня не совместимы

В большинстве случаев люди попадают в больницу по собственной глупости и неосторожности. Например, не рассчитали количество алкоголя, и пошли в баню. В этот момент организм получил порцию адреналина, голова закружилась и несчастный облокотился мягким местом на раскаленный чугунный котел. Или мужчина в порыве страсти с женщиной, желая привнести в сексуальные игры новизны и «перчинки», нечаянно перепутал тюбики на столе и вместо лубриканта щедро вылил на свое достоинство разогревающей мази для лечения спины.

Конечно, все случаи трагические, каждый пациент заслуживает соболезнования. Такие ожоги надолго останутся не только в памяти, но и будут сопровождать всю жизнь темным пятном на теле. Врачи самарского ожогового центра достойны уважения за спасение сотен человеческих жизней, а профессионализм и правильно подобранное лечение помогли пациентам с минимальными травмами и следами выписаться из стационара и продолжить счастливо жить дальше.

КОНКРЕТНО

Что делать при сильном ожоге: последовательность действий

Первое и самое важное – нельзя паниковать! Трезво оцените ситуацию и примите адекватное решение. Возможно, нужно срочно обратиться к врачу, а может можно обойтись минимальными рисками.

1. Очень важно правильно оказать первую помощь. Нельзя мазать ожоги сметаной, накладывать спиртовые повязки и тем более йодом. Нельзя прокалывать пузыри. Такие действия могут плачевно закончиться для пострадавшего. Для облегчения состояния поливайте место ожога холодной водой.

2. Если одежда прилипла – не сдирайте её ни при каких обстоятельствах. Эти манипуляции точно приведут к шрамам в дальнейшем.

3. С маленьким ожогом можно справиться самостоятельно, но если площадь поражения в три раза больше ладони, то обратитесь к врачу, даже если считаете, что первая степень – это не страшно.

4. Если сомневаетесь в своих силах, выпейте обезболивающее и обратитесь за консультацией к врачу. Поверьте, лучше сто раз спросить, чем потом всю жизнь мучиться с посттравматическим синдромом.

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