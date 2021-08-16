Новая версия убийства самарской «леди Макбет» Екатерины Пузиковой: все дело в утраченном наследстве

Пока что следователи считают, что Екатерину Сокирскую (Пузикову) убил бывший муж - Алексей Рясков из ревности Фото: Соцсети

Кто такая Пузикова

Сегодня в прямом эфире передачи Андрея Малахова было сделано сенсационное заявление: причиной убийства известной самарской «леди Макбет» Екатерины Пузиковой (большинство ее знает под этой фамилией, хотя она вернула себе девичью - Сокирская) может быть не банальная ревность, а деньги.

Напомним, в центре внимания семейство Пузиковых оказалось в 2012 году, когда после семейного застолья умер банкир Дмитрий Пузиков. За его убийство задержали его же жену Екатерину. Следствие считало, что она отравила супруга из ревности (он ей изменял), но после девяти лет следствия и судов молодая женщина была полностью оправдана.

Ее освобождения ждали не только родители и сын, но и Алексей Рясков - с ним они познакомились в 2017 году, когда Екатерина привела сына в спортивную секцию по кикбоксингу, которой руководил... Рясков. У них закрутился роман, мужчина ушел из семьи, после оправдания Екатерины женился на ней... но год назад пара распалась и развелась.

А в июле тело Екатерины Сокирской-Пузиковой обнаружили в ее самарской квартире. По подозрению в убийстве через пару дней задержали Алексея Ряскова.

Екатерину 9 лет подозревали в убийстве мужа - банкира Дмитрия Пузикова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Почему Рясков мог убить

В пользу первой версии - о том, что Екатерину убил Алексей Рясков - говорит целый ряд показаний и доказательств. Версию об убийстве из ревности следствие считает основной:

- Этот человек – психопат, - заявила мать Екатерины - Елена Одинцова. - Она прекрасно выглядела, у нее был статус, он хотел все это примерить на себя, как дорогие часы. А когда она от него ушла, словно обезумел - преследовал ее, угрожал, она его боялась, писала заявления в полицию, но забрала, когда он обещал исчезнуть из ее жизни.

В день убийства Екатерины Сокирской-Пузиковой было опубликовано видео, на котором Рясков заявляет, будто помог купить ей оправдательный приговор за 15 млн рублей.

Близкие погибшей отрицают это: по их версии, Рясков мог записать это видео еще с утра в день убийства, потом вечером ворвался в квартиру к бывшей жене Екатерине, избивал, уродовал, а «в довесок» опубликовал это видео, чтобы окончательно унизить и растоптать свою «бывшую».

Когда Алексея Ряскова задержали, он вины не отрицал, однако заявил, что Екатерина кинулась на него с ножом, поэтому он вынужден был достать топор. Но когда он уходил, она якобы была еще жива.

В суде Рясков не отрицал вины, заявил лишь, что это Екатерина первая кинулась на него с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый поворот

Впрочем, как оказалось, это не единственная версия. По словам самарчанки Марины Грозы, в Самарской области действует целая ОПГ, от действий которых пострадали по крайней мере 9 человек, в том числе она сама - Марина Гроза и... Екатерина Сокирская-Пузикова:

- Она написала заявление о хищении своего наследства в отдел полиции №6 Самары, полиция целый год гоняла материал между прокуратурой и РОВД. Потом мы нашли целый список объектов, которые той же ОПГ были выведены из федеральной собственности, эти материалы мы передали в облМВД, но их списали в архив, - заявила Гроза.

По ее мнению, Екатерина намеревалась побороться за имущество своего первого супруга - покойного банкира Дмитрия Пузикова, которое не досталось ни ей, ни сыну. Но не успела.

Адвокат Андрей Карномазов, который некогда защищал Пузикову в судах, когда ее обвиняли в убийстве мужа-банкира и добился ее полного оправдания, сообщил, что ходатайство с просьбой рассмотреть вторую версию убийства Екатерины Сокирской-Пузиковой уже лежит на столе у следствия.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Смотреть видеосюжет В Самаре возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки

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