"Ударил, но она была жива": адвокат бывшего мужа Екатерины Пузиковой не считает случившееся умышленным убийством

Екатерина и Алексей расстались около года назад, но один из вероятных мотивов убийства - ревность Фото: Соцсети

Сегодня Самарский районный суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в убийстве Екатерины Сокирской (Пузиковой) – ее бывшего мужа Алексея Ряскова.

Напомним, тело молодой женщины утром 3 июля обнаружил ее отец. По предварительным данным, причиной смерти стала травма головы, мотивы преступления пока не совсем ясны – это может быть и банальная ревность (Сокирская и Рясков были женаты, но расстались около года назад), и денежный вопрос:

- Ей были должны около 3 млн рублей, я помог вернуть эти деньги, - сообщил сегодня в суде Алексей Рясков. – У нас возникла ссора, я дал ей пощечину, она схватилась за нож. Ударила меня им, я взял топор из коридора, ударил ее по ноге чуть выше колена. Она опять попыталась меня порезать, я ее ударил. Когда я уходил, она была жива.

Екатерина Сокирская (Пузикова) ранее сама была под следствием - по делу об убийстве мужа-банкира Дмитрия Пузикова Фото: Соцсети

По всей видимости, последний удар пришелся по голове и мог привести к смерти 33-летней женщины. Однако сторона защиты в этом не уверена:

- То, что озвучил следователь – отек головного мозга – могло развиваться достаточно долго. Стала ли причиной смерти эта травма или нет, трудно говорить, давайте дождемся результатов судмедэкспертизы. Для меня понятно одно: умышленного убийства не было. Он говорил, что ударил ее, подрался. Но что стало причиной смерти неизвестно пока, - заявил сегодня адвокат Алексея Ряскова Александр Пименов.

Защитник настаивает: как бы Рясков ни отзывался о своей бывшей супруге, он ее любил. Проблема в том, что события того злополучного вечера он помнит смутно – даже не может пояснить, зачем приехал к Екатерине и было ли это по его инициативе. Прессе объяснили, что у Екатерины и Алексея был совместный бизнес, они общались. Возможно, были разногласия, но общение было постоянным.

И в этот раз они встретились по обоюдной договоренности - об этом говорят некоторые факты. Например, Екатерина приехала во двор с самолета буквально, позвонила отцу, отправила к нему сына. Между этим и моментом, когда соседка услышала шум из квартиры, прошло меньше часа. Получается, Екатерина ждала бывшего возлюбленного, знала, что он придет.

В 2019 году Алексей Рясков завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу в весе до 75 кг Фото: Соцсети

Соседи погибшей девушки рассказали следователям: слышали шум, позвонили в дверь, на пороге появился Алексей, сказал, что у них все в порядке.

Как и когда мужчина покинул квартиру, никто не видел – возможно, этот момент зафиксировали видеокамеры. Они же, вероятно, позволят сказать, куда делись нож и топор, которые фигурируют в этой истории. Адвокаты заметили, что их никому не показывали. А ведь у самого Алексея тоже есть раны - неужели их и правда нанесли Екатерина тем самым ножом для разделки филе?

Дальнейшие перемещения Ряскова тоже покрыты тайной. Известно, что он переправился на лодке из Самары в деревню Рождествено и пугал сельчан своим полураздетым видом и странным поведением.

- Он все говорил, что ему кто-то подсыпал какой-то порошок, а одежда его осталась на поляне. Терял нить разговора, а потом как-то вскинулся и спросил: «Она на Лунной»? – вспоминали позже полицейские, которые задерживали подозреваемого в убийстве.

На суде Рясков вину признал, но жаловался, что плохо помнит те события, потому что у него болит голова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Ряскова до 3 сентября. Сторона защиты намерена это обжаловать. Тем более, что мужчина сегодня заявил о том, что болен какой-то страшной болезнью, и жить ему осталось всего полгода.

- Диагноз может озвучить только он сам, - ушел от конкретики адвокат Александр Пименов. – Мы планируем подавать апелляцию планируем, потому что я считаю, что, в первую очередь, нужно получить медицинское заключение о возможности его содержания под стражей. Но следствие не ставит перед собой таких задач. Между тем оснований для его ареста на самом деле нет.

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