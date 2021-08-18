«Оставлять его там было нельзя»: мама выжившего в ДТП в Турции мальчика рассказала, как они вернулись в Россию

Мальчика доставили в Россию спецрейсом Фото: соцсети

На днях в Москву спецрейсом доставили 5-летнего Назара из Тольятти. Мальчик был пассажиром автобуса, который 2 августа попал в ДТП около селения Манавгата в Турции. В аварии погибли три человека, в том числе и отец ребенка Тарас Мельник. Самого мальчика экстренно доставили в реанимацию, он до сих пор нуждается в помощи.

Как рассказывает в своих социальных сетях мама Назара Алена, сейчас они с сыном в НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н.Бурденко. Туда они прибыли 14 августа.

— За последние две недели после аварии это был самый счастливый вечер. Когда мне сказали, что Назар перенес перелет нормально, и я почувствовала себя дома, — признается Алена Мельник.

Мама пострадавшего и ее старшие дети тоже получили травмы в том жутком происшествии, но они не такие серьезные, как у младшего сына. Переправлять его на родину было очень волнительно.

— Везли нас на спецборте, который предназначен для подобных перевозок санавиации. Было страшно, очень страшно перед полетом, учитывая честность врача (а другого мне не надо) и тяжелое состояние сына. Но оставлять его там было нельзя, — отмечает Алена.

Тарас Мельник погиб в том страшном ДТП, Алена и трое детей выжили Фото: соцсети

Сейчас, по словам жительницы Автограда, Назар в Коме. Есть опасения за появление у него вторичных инфекций, но близкие мальчика уверены — здесь он в надежных руках.

— Надежда есть и вера тоже. Я рядом, — делится Алена Мельник.

С сыном женщина держит связь на расстоянии. Виной всему коронавирусная инфекция, которую у нее диагностировали по возвращению в родную страну. Лечение Назара также находится на контроле губернатора Самарской области и Минздрава РФ.

В Россию из турецких госпиталей вернулись уже все туристы, пострадавшие в ДТП. Некоторые по прилету сразу были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Семьям погибших выплатили по миллиону рублей. Тяжело пострадавшим — 500 тысяч. Всем остальным — 200 тысяч. Всего в аварии с туристическим автобусом на территории провинции Анталья пострадали 22 человека, 18 из которых — жители Самарской области. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи.

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