Пожар в Борском районе Самарской области 21 августа: сгорели 14 домов, огонь угрожает Бузулукскому бору

Пожар может уничтожить национальный парк на границе Самарской и Оренбургской областей

Пожар в Борском районе Самарской области 21 августа 2021 года может приобрети большие разрушительные масштабы. Как сообщили в правительстве региона, огонь начинает распространяться на национальный парк Бузулукский бор.

Напомним, пожар начался днем 21 августа с несанкционированного пала сухой травы, затем огонь дошел до построек в селе Гвардейцы и спалил 14 зданий, в четырех из них люди проживают постоянно.

Люди ждали приезда пожарных и беспомощно снимали на видео, как огонь уничтожает их село. Хотя попытки потушить были.

- Воды не хватает! Горим как спички! – писали в социальных сетях местные жители.

Вскоре подоспели пожарные. К 14.30 в самом населенном пункте возгорание удалось локализовать, но пожар пошел дальше в лес. И сейчас он может добраться до Бузулукского бора.

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Сообщения от властей региона и МЧС тревожные: огонь легко перешел через реку Самара и начал распространятся по лесу.

В Бузулукском бору пожар тушат более 100 человек и 42 единицы техники. Прежними силами с огнем справиться не удается. К месту пожара направлено 3 пожарных поезда и авиация - ИЛ 76 и МИ-8. Также дополнительно направляется 70 человек Волжского спасательного центра и 50 человек Главного управления МЧС.

Не обошлось без пострадавших.

- Два человека получили незначительные ожоги. Люди, которые лишились своих домов, сейчас находятся у родственников. Уже организована помощь пострадавшим, как медицинская, психологическая так и помощь в восстановлении утраченных документов, - сообщил представитель прокуратуры Самарской области.

На месте ЧП находится губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он уже принял необходимые решения по распределению сил и оказанию первоочередной помощи погорельцам. Правительство региона прорабатывает меры поддержки пострадавшим от пожара жителям села.

- Сейчас самое главное – понять, какая помощь людям нужна. Безусловно, она будет оказана, все социальные службы получили соответствующие поручения», - заверил Дмитрий Азаров.

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