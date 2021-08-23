Потратили «президентские» 10 тысяч на сбор в школу первоклашки, семиклассницы и выпускника. Показываем, что купили

Сборы в школу - не самый быстрый и дешевый процесс Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сборы в школу - неизбежное зло, которое ожидает всех родителей школяров в августе. В преддверии походов по магазинам одежды и канцтоваров мамы и папы привычно запасаются валерьянкой и готовятся облегчить кошельки - сборы в школу обходятся в кругленькую сумму. В этом году хорошей подмогой родителям стали «президентские» выплаты в 10 тысяч рублей на каждого школьника. Но и цены многие предприимчивые продавцы сразу повысили. Сходили по магазинам с родителями первоклашки, семиклассницы и выпускника и посмотрели, на что хватило выплаты, и в какую общую сумму обошлись сборы. Мы посчитали только одежду и школьные принадлежности, покупали новое. Сборы в фонды школы и класса, покупку рабочих тетрадей, учебников и пособий, кулера, принтера, цветов и т.д. оставили «за кадром» - в каждом учебном заведении требования и суммы могут различаться в разы.

Первоклашка: тысяча на заколочки и банты

Для родителей первоклассницы и для самой новоявленной школьницы сборы в первый класс особенно волнительны, тем более что ребенок в семье единственный. Мама две недели «зависает» на сайтах школьной одежды и аксессуаров, читает обзоры и отзывы, сравнивает модели между собой, придирчиво выбирает лучшее соотношение цены и качества. Но поход по магазинам все равно занимает целый день - не все, что хорошо смотрелось на картинке в интернете, так же хорошо сидит на маленькой худенькой первоклашке. Кроме того, в школе строгие требования по цвету форму - она должна быть серой. А такой цвет есть не во всех магазинах. Приходится раскошелиться - абсолютно все школьные принадлежности и одежду приходится покупать «с нуля». Только на банты и заколочки уходит почти тысяча рублей!

У первоклашек и их родителей отношение к покупке школьной формы особенно трепетное Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На что хватило «президентских» 10 тысяч рублей:

- Сарафан - 1400 рублей (повезло, купили по акции)

- Брючки - 1100 рублей

- Юбка - 800 рублей

- Блузка белая нарядная - 1100 рублей

- Блузка розовая с воланами - 700 рублей

- Рубашка голубая с вышивкой - 1300 рублей

- Белый укороченный кардиган - 1500

- Водолазка - 700 рублей

- Две пары серых повседневных трикотажных колготок - 900 рублей

- Белые нарядные колготки - 400 рублей

Итого: 9900 рублей.

Что еще мы купили:

- Теплый белый свитер с высоким горлом - 2200 рублей

- Спортивные брюки на физкультуру - 400 рублей

- Белая футболка для физкультуры - 350 рублей

- Туфли на вторую обувь - 1800 рублей

- Кроссовки для физкультуры - 1200 рублей

- Осенние ботинки - 2400 рублей

- Осенний плащ - 3500 рублей

- Банты, заколки, резиночки для волос - 900 рублей

- Ранец - 4500 рублей

- Сумка для второй обуви - 700 рублей

- Пенал - 270 рублей

- Тетради - 380 рублей

- Ручки, карандаши, ластик, линейки, точилка - 580 рублей.

Итого всего: 29080 рублей.

Выводы: в нашем случае выплаты покрыли треть всех трат. Конечно, первоклашку можно собрать и на меньшую сумму, если брать более дешевые, менее красивые и качественные вещи. Таким образом можно сэкономить около 10-12 тысяч рублей. Кроме того, мальчика собирать будет чуть дешевле, чем девочку - экономия на колготках, юбке, сарафане, бантах, то есть еще около 5000 рублей.

В средней школе к выбору школьной одежду отношение более спокойное Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семиклассница: покупки в интернете

К седьмому классу пыл похода по магазинам и у школьников, и у родителей уже поостыл, а перспектива толкаться в магазинах школьной одежды с неменяющимися из года в год блузками и юбками вызывает отторжение. Все школьные «можно» и «нельзя» к седьмому классу знаешь назубок, равно как и то, какую одежду на занятия носишь чаще всего, а какую - надеваешь всего пару раз за год. Банты - мимо, равно как и излишне нарядная одежда. Что-то, например, кроссовки для физкультуры, осталось с прошлого года. Что-то, например, осеннюю обувь, вполне можно докупить позже, через месяц, со следующей зарплаты. А половину необходимого - и вовсе заранее заказать через интернет на популярном китайском сайте. Выплаты для сборов в школу пришли в начале августа, так что времени для этого хватило.

На что хватило «президентских» 10 тысяч:

- Сарафан в черно-белую клетку (заказали через интернет) - 800 рублей

- Брюки в черно-белую клетку (заказали через интернет) - 870 рублей

- Белая рубашка с пышными рукавами (заказали через интернет) - 1600 рублей

- Вельветовая рубашка-туника (заказали через интернет) - 850 рублей

- Белая рубашка в стиле аниме с бантом/галстуком (заказали через интернет) - 735 рублей

- Ремень (заказали через интернет) - 390 рублей

- Юбка (заказали через интернет) - 811 рублей

- Теплый кардиган - 1700

- Водолазка - 1200

- Леггинсы на физкультуру - 700 рублей

- Футболка на физкультуру - 350 рублей

Итого: 10 006 рублей

Часть школьной одежды можно заранее заказать через интернет Фото: Ольга НОВИКОВА

Что еще мы купили:

- Осенняя куртка - 4600 рублей

- Капроновые колготки (3 пары) - 540 рублей

- Ботинки на вторую обувь - 1900 рублей

- Рюкзак - 1600 рублей

- Сумка для второй обуви - 600 рублей

- Пенал - 200 рублей

- Дневник - 180 рублей

- Тетради - 470 рублей

- Ручки, карандаши, точилка, ластик, линейка, циркуль, корректор - 620 рублей

Итого всего: 20716 рублей

Выводы: в случае со средней школой «президентские» 10 тысяч покрыли половину расходов. Сэкономить удалось за счет того, что часть товаров заказали через интернет. Можно было потратить меньше, если брать самые дешевые одежду и обувь. Также можно было воспользоваться рюкзаком и пеналом, оставшимися с прошлого года. Таким образом можно было бы сэкономить как минимум 5-7 тысяч рублей. Мальчика можно было бы собрать еще на пару тысяч рублей дешевле.

Выпускник: два часа на покупки

К выпускному классу сборы в новый учебный год проходят буднично и почти по-армейски быстро. Все магазины, где можно найти подходящую по стилю и размеру одежду, уже давно известны, поэтому лишнего времени можно не тратить. Часть вещей можно присмотреть заранее на сайте, уточнить у продавца наличие нужного размера и расцветки, чтобы не ездить зря. Жилеткой и пиджаком можно пренебречь - все равно надеваешь их от силы несколько раз в год, для повседневной носки они неудобны. Аналогичная ситуация с пеналом и красивыми канцтоварами - на внешность уже не обращаешь внимания, дневник не нужен вовсе - есть же АСУ РСО. Часть вещей (в нашем случае это одна рубашка, галстук, толстовка, свитер с горлом, спортивные штаны и кроссовки для физкультуры, сумка для обуви, уличная обувь) остались с прошлого года, это тоже облегчает задачу и финансовую нагрузку. В общей сложности все покупки делаем всего за пару часов.

Старшеклассники тратят на выбор школьной формы гораздо меньше времени, чем малыши. Фото: Рамиль ГАЛИ

На что хватило «президентских» 10 тысяч рублей:

- Классические брюки - 2200 рублей

- Черные джинсы - 1900 рублей

- Классическая белая рубашка с короткими рукавами - 800 рублей

- Светлая рубашка с вышивкой - 1700 рублей

- Теплая рубашка - 1300 рублей

- Рюкзак - 1500 рублей

- Тетради и канцтовары - 400 рублей.

Итого: 9800 рублей

Что мы еще купили:

- Свитер с вырезом - 2600 рублей

- Кроссовки на вторую обувь - 2700 рублей

- Ветровка - 2900 рублей

Итого всего: 18 400 рублей

Выводы: «президентские» выплаты покрыли больше половины расходов на сборы выпускника. Во многом - потому, что много вещей осталось с прошлого года. Можно было покупать вещи дешевле, не брать новый рюкзак и еще дополнительно сэкономить около четырех тысяч рублей. Сборы девочки обойдутся чуть дороже.

А вы ребенка в школу уже собрали?

Обсудим в комментариях.

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