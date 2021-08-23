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Общество23 августа 2021 15:02

Потратили «президентские» 10 тысяч на сбор в школу первоклашки, семиклассницы и выпускника. Показываем, что купили

Сходили по магазинам вместе с учениками начальной, средней и старшей школы. Результаты удивили
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Сборы в школу - не самый быстрый и дешевый процесс

Сборы в школу - не самый быстрый и дешевый процесс

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сборы в школу - неизбежное зло, которое ожидает всех родителей школяров в августе. В преддверии походов по магазинам одежды и канцтоваров мамы и папы привычно запасаются валерьянкой и готовятся облегчить кошельки - сборы в школу обходятся в кругленькую сумму. В этом году хорошей подмогой родителям стали «президентские» выплаты в 10 тысяч рублей на каждого школьника. Но и цены многие предприимчивые продавцы сразу повысили. Сходили по магазинам с родителями первоклашки, семиклассницы и выпускника и посмотрели, на что хватило выплаты, и в какую общую сумму обошлись сборы. Мы посчитали только одежду и школьные принадлежности, покупали новое. Сборы в фонды школы и класса, покупку рабочих тетрадей, учебников и пособий, кулера, принтера, цветов и т.д. оставили «за кадром» - в каждом учебном заведении требования и суммы могут различаться в разы.

Первоклашка: тысяча на заколочки и банты

Для родителей первоклассницы и для самой новоявленной школьницы сборы в первый класс особенно волнительны, тем более что ребенок в семье единственный. Мама две недели «зависает» на сайтах школьной одежды и аксессуаров, читает обзоры и отзывы, сравнивает модели между собой, придирчиво выбирает лучшее соотношение цены и качества. Но поход по магазинам все равно занимает целый день - не все, что хорошо смотрелось на картинке в интернете, так же хорошо сидит на маленькой худенькой первоклашке. Кроме того, в школе строгие требования по цвету форму - она должна быть серой. А такой цвет есть не во всех магазинах. Приходится раскошелиться - абсолютно все школьные принадлежности и одежду приходится покупать «с нуля». Только на банты и заколочки уходит почти тысяча рублей!

У первоклашек и их родителей отношение к покупке школьной формы особенно трепетное

У первоклашек и их родителей отношение к покупке школьной формы особенно трепетное

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На что хватило «президентских» 10 тысяч рублей:

- Сарафан - 1400 рублей (повезло, купили по акции)

- Брючки - 1100 рублей

- Юбка - 800 рублей

- Блузка белая нарядная - 1100 рублей

- Блузка розовая с воланами - 700 рублей

- Рубашка голубая с вышивкой - 1300 рублей

- Белый укороченный кардиган - 1500

- Водолазка - 700 рублей

- Две пары серых повседневных трикотажных колготок - 900 рублей

- Белые нарядные колготки - 400 рублей

Итого: 9900 рублей.

Что еще мы купили:

- Теплый белый свитер с высоким горлом - 2200 рублей

- Спортивные брюки на физкультуру - 400 рублей

- Белая футболка для физкультуры - 350 рублей

- Туфли на вторую обувь - 1800 рублей

- Кроссовки для физкультуры - 1200 рублей

- Осенние ботинки - 2400 рублей

- Осенний плащ - 3500 рублей

- Банты, заколки, резиночки для волос - 900 рублей

- Ранец - 4500 рублей

- Сумка для второй обуви - 700 рублей

- Пенал - 270 рублей

- Тетради - 380 рублей

- Ручки, карандаши, ластик, линейки, точилка - 580 рублей.

Итого всего: 29080 рублей.

Выводы: в нашем случае выплаты покрыли треть всех трат. Конечно, первоклашку можно собрать и на меньшую сумму, если брать более дешевые, менее красивые и качественные вещи. Таким образом можно сэкономить около 10-12 тысяч рублей. Кроме того, мальчика собирать будет чуть дешевле, чем девочку - экономия на колготках, юбке, сарафане, бантах, то есть еще около 5000 рублей.

В средней школе к выбору школьной одежду отношение более спокойное

В средней школе к выбору школьной одежду отношение более спокойное

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семиклассница: покупки в интернете

К седьмому классу пыл похода по магазинам и у школьников, и у родителей уже поостыл, а перспектива толкаться в магазинах школьной одежды с неменяющимися из года в год блузками и юбками вызывает отторжение. Все школьные «можно» и «нельзя» к седьмому классу знаешь назубок, равно как и то, какую одежду на занятия носишь чаще всего, а какую - надеваешь всего пару раз за год. Банты - мимо, равно как и излишне нарядная одежда. Что-то, например, кроссовки для физкультуры, осталось с прошлого года. Что-то, например, осеннюю обувь, вполне можно докупить позже, через месяц, со следующей зарплаты. А половину необходимого - и вовсе заранее заказать через интернет на популярном китайском сайте. Выплаты для сборов в школу пришли в начале августа, так что времени для этого хватило.

На что хватило «президентских» 10 тысяч:

- Сарафан в черно-белую клетку (заказали через интернет) - 800 рублей

- Брюки в черно-белую клетку (заказали через интернет) - 870 рублей

- Белая рубашка с пышными рукавами (заказали через интернет) - 1600 рублей

- Вельветовая рубашка-туника (заказали через интернет) - 850 рублей

- Белая рубашка в стиле аниме с бантом/галстуком (заказали через интернет) - 735 рублей

- Ремень (заказали через интернет) - 390 рублей

- Юбка (заказали через интернет) - 811 рублей

- Теплый кардиган - 1700

- Водолазка - 1200

- Леггинсы на физкультуру - 700 рублей

- Футболка на физкультуру - 350 рублей

Итого: 10 006 рублей

Часть школьной одежды можно заранее заказать через интернет

Часть школьной одежды можно заранее заказать через интернет

Фото: Ольга НОВИКОВА

Что еще мы купили:

- Осенняя куртка - 4600 рублей

- Капроновые колготки (3 пары) - 540 рублей

- Ботинки на вторую обувь - 1900 рублей

- Рюкзак - 1600 рублей

- Сумка для второй обуви - 600 рублей

- Пенал - 200 рублей

- Дневник - 180 рублей

- Тетради - 470 рублей

- Ручки, карандаши, точилка, ластик, линейка, циркуль, корректор - 620 рублей

Итого всего: 20716 рублей

Выводы: в случае со средней школой «президентские» 10 тысяч покрыли половину расходов. Сэкономить удалось за счет того, что часть товаров заказали через интернет. Можно было потратить меньше, если брать самые дешевые одежду и обувь. Также можно было воспользоваться рюкзаком и пеналом, оставшимися с прошлого года. Таким образом можно было бы сэкономить как минимум 5-7 тысяч рублей. Мальчика можно было бы собрать еще на пару тысяч рублей дешевле.

Выпускник: два часа на покупки

К выпускному классу сборы в новый учебный год проходят буднично и почти по-армейски быстро. Все магазины, где можно найти подходящую по стилю и размеру одежду, уже давно известны, поэтому лишнего времени можно не тратить. Часть вещей можно присмотреть заранее на сайте, уточнить у продавца наличие нужного размера и расцветки, чтобы не ездить зря. Жилеткой и пиджаком можно пренебречь - все равно надеваешь их от силы несколько раз в год, для повседневной носки они неудобны. Аналогичная ситуация с пеналом и красивыми канцтоварами - на внешность уже не обращаешь внимания, дневник не нужен вовсе - есть же АСУ РСО. Часть вещей (в нашем случае это одна рубашка, галстук, толстовка, свитер с горлом, спортивные штаны и кроссовки для физкультуры, сумка для обуви, уличная обувь) остались с прошлого года, это тоже облегчает задачу и финансовую нагрузку. В общей сложности все покупки делаем всего за пару часов.

Старшеклассники тратят на выбор школьной формы гораздо меньше времени, чем малыши.

Старшеклассники тратят на выбор школьной формы гораздо меньше времени, чем малыши.

Фото: Рамиль ГАЛИ

На что хватило «президентских» 10 тысяч рублей:

- Классические брюки - 2200 рублей

- Черные джинсы - 1900 рублей

- Классическая белая рубашка с короткими рукавами - 800 рублей

- Светлая рубашка с вышивкой - 1700 рублей

- Теплая рубашка - 1300 рублей

- Рюкзак - 1500 рублей

- Тетради и канцтовары - 400 рублей.

Итого: 9800 рублей

Что мы еще купили:

- Свитер с вырезом - 2600 рублей

- Кроссовки на вторую обувь - 2700 рублей

- Ветровка - 2900 рублей

Итого всего: 18 400 рублей

Выводы: «президентские» выплаты покрыли больше половины расходов на сборы выпускника. Во многом - потому, что много вещей осталось с прошлого года. Можно было покупать вещи дешевле, не брать новый рюкзак и еще дополнительно сэкономить около четырех тысяч рублей. Сборы девочки обойдутся чуть дороже.

А вы ребенка в школу уже собрали?

Обсудим в комментариях.

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