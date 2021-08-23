«На ее фоне мои дети кажутся избалованными»: жительница Тольятти стала крестной матерью подростку-инвалиду из приюта

Этим летом Асли забрала в гости многодетная семья из Тольятти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У Ларисы Федоровской из Тольятти четверо детей. Кажется, куда уж тут пятого-то брать? Тем более - инвалида? Но нет. Увидев пост самарского блогера и главы благотворительного фонда Ольги Шелест о детях из пансионата для инвалидов, Лариса не смогла удержаться и пошла туда знакомиться.

- Мне все говорили: «Ну зачем тебе это надо?», - говорит женщина. – Но это не мне надо, это надо детям, которые не виноваты в том, что родились инвалидами.

На самом деле, кто такой ребенок-инвалид Лариса знает не понаслышке. Ее сын Ростислав из-за внутриутробной инфекции родился с целым перечнем серьезных заболеваний, и в 13 лет он не встает, не разговаривает, а с окружающим миром общается на уровне младенца.

Женщина признается: планировала взять домой второго такого же ребенка, за которым понятно, как ухаживать. А познакомилась с Асли – ей 15 лет, она передвигается на инвалидной коляске, знает наизусть всю российскую попсу, обожает собирать пазлы и мозаику. У нее горящие глаза и заразительная улыбка. За 15 лет к девочке ни разу никто не пришел. Пока не появилась Лариса.

День рождения Асли отпраздновали с музыкой, песнями и множеством подарков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У нее есть некоторое отставание в развитии, и первую неделю я была в растерянности, потому что не знала, о чем с ней говорить, - признается Лариса. - Примерно в это же время почти на день отключилась ее любимая радиостанция, она сильно расстроилась, и мы впервые не смогли с ней договориться. У меня начался приступ паники, я испугалась, что не справляюсь и позвонила психологу. После этого все изменилось.

Гостевые визиты ребят из пансионата для детей инвалидов в обычные семьи – это пилотный проект министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и благотворительного фонда «ЕВИТА». Проект называется «Я живой. Я хочу домой»: семьям предлагают взять к себе на время особенного ребенка – на период от 2 недель до полугода. С семьей при этом работают специалисты, в том числе психологи, фонд предоставляет необходимое оборудование, может организовать няню. Все это делается для того, чтобы дети, хотя бы на какое-то время могли почувствовать, что такое семейный уют. Разумеется, им заранее объясняют, что они едут в гости.

Асли крестили именем Анастасия, Лариса стала ее крестной мамой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сейчас мы с Асли отлично понимаем друг друга. Видели бы вы, какими глазами она смотрит на меня: я для нее – весь мир, - рассказывает Лариса. – Мы уже отпраздновали ее 16-летие, спасибо моим друзьям, они помогли устроить очень веселый вечер, даже баян привезли! Потом мы окрестили Асли – теперь она Анастасия, а все называют ее Асей, я официально стала ее крестной. Разумеется, все это – после обсуждения со специалистами и руководством пансионата, где она жила. Ася потрясающая: очень самостоятельная, любит порядок, сама за собой ухаживает, умеет не мешаться под ногами, когда взрослые заняты. На ее фоне мои дети кажутся избалованными.

Старшие дети Ларисы – сын Саша и дочка Настя уже живут отдельно, они пока настороженно относятся к гостье. Ростислав рад всем, а вот младшая дочка Лиза маму какое-то время ревновала: ей было непривычно, что часть внимания мамы отвлекла чужая девочка. Но Лариса смогла найти правильные слова, и в ее доме воцарился мир.

Лариса предполагала, что возьмет лежачего ребенка, как ее сын, но познакомилась с Асли Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В новой обстановке Асли-Ася меняется к лучшему: становится спокойнее, побеждает детские страхи. К примеру, она панически боялась кошек и при виде бойкого любопытного котенка дома у Ларисы хваталась за мухобойку, чтобы отогнать его от себя. Какое-то время эти двое сторонились друг друга, потом присматривались, и вот уже котенок ночью спит возле девочки, а днем требует поиграть с ним. И Асли не против.

О своих планах на будущее Лариса говорит с осторожностью. Асли начинает интересоваться, будет ли у нее возможность приехать «потом» в гости еще разочек. А ее крестная мама всерьез обдумывает вопрос о том, чтобы сделать Асю не гостьей, а членом семьи. Но это уже совсем другая история.

В новой обстановке Асли-Ася меняется к лучшему: становится спокойнее, побеждает детские страхи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Шелест, исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА»

- Проект «Я живой. Я хочу домой» мы придумали этой весной после внеочередной проверки пансионата для детей-инвалидов, который проводили специалисты минсоца и общественники. Тогда, явившись без предупреждения, мы увидели, что при нормальном финансировании дети спят в рваных колготках, сидят в неудобных позах и едят салат из репчатого лука, соли и растительного масла. Да, руководство и персонал после нашего визита сменилось, но нам всем стало не по себе.

Эти дети мало в своей жизни видели хорошего. Возможность побыть в семье хотя бы какое-то время – это не только изменение эмоционального состояния ребенка, но и толчок к его развитию. Да, у нас не так много желающих взять к себе ребенка-инвалида в дом. Да, многие из тех, кто хотел участвовать в проекте, отсеялись на стадии сбора документов, прохождения медкомиссии и общения с психологом. Но те, кто остались, – это люди, которые не боятся трудностей. Мы верим, что вместе с ними сможем сделать жизнь особенных детей лучше.

Чтобы принять участие в проекте «Я живой. Я хочу домой», пожалуйста, заполните форму.

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