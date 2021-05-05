Самарцы смогут брать в семьи детей-инвалидов на срок от двух недель до полугода

Дети-инвалиды "тают" на глазах без родительской любви Фото: Николай Александров

В Самаре силами благотворительного фонда «ЕВИТА» и региононального минсоца запускается пилотный проект для оказания помощи тяжело больным детям, которые остались без пап и мам.

Речь идет в том числе о воспитанниках Самарском пансионате для детей-инвалидов, который недавно оказался в центре скандала. Напомним, в апреле во время выездной проверки детей увидели в рваной одежде, они сидели в неудобных позах, а меню учреждения вызвало море вопросов. В то же время те малыши, которые получали спецпитание, прибавили в весе и стали заметно лучше выглядеть. Тем не менее, детей, который растут в интернатах, по словам общественников, отличает особая отрешенность и «недолюбленность».

Пока правоохранительные и надзорные органы будут разбираться, кто виноват и что делать с тем, в какой ситуации остались дети-инвалиды, в регионе решено подойти к решению проблемы нестандартно:

- Мы ищем семьи, готовые на время от 2 недель до 6 месяцев принять в свою семью в гости воспитанников Самарском пансионате для детей-инвалидов, где сейчас находится более 230 детей, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест. – Да, это тяжело больные дети, к этому надо быть готовыми. Но наш фонд поможет с медобследованиями, научит уходу за такими детьми, при необходимости предоставим спецпитание, няню, массажиста и так далее.

В пилотном проекте участвуют учреждения Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска. Для участия нужно подать заявку, заполнив соответствующую форму.

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