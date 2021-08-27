«Эта беда объединила народ!»: как добровольцы помогали тушить пожары в Самарской области, и почему это важно

В Самарской области на прошлой неделе полыхали лесные пожары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлых выходных Самарская область столкнулась с большим испытанием – из-за аномально жаркой и сухой погоды в Борском и Кинельском районах разгорелись крупные природные пожары. Они полыхали несколько дней, а сильный степной ветер позволил быстро перекинуться огню на жилые дома. Огонь добрался и до Бузулукского бора. В результате пожара пострадали десятки жителей села Гвардейцы и в Немчанке. Люди остались без домов и хозяйства. Губернатор Самарской области пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.

К тушению были привлечены сотни людей и спецтехника, пожарные поезда, самолёты и вертолёты. Профессиональным спасателям помогали и неравнодушные граждане – местные жители, фермеры, а также пожарные-добровольцы. В числе прочих, в тушении принимал участие центр пожарного добровольчества службы спасения Самарской области. Они, как и прочие, всё свободное время посвящали борьбе со стихией, но в отличие от просто неравнодушных жителей области, они имеют соответствующую подготовку, допуски и обмундирование.

Журналисты «КП-Самара» пообщались с руководителем центра пожарного добровольчества и узнала, каково это находиться в такой близости с бушующим пламенем и почему они не смогли остаться в стороне.

Когда вы узнали о пожаре, что вы делали? Какие предпринимали меры?

- Вообще, пожары начались раньше, поэтому мы были уже готов. Но пожар в Борском районе затронул, скажем так, за душу. В этот день был праздник, мы в Борском на этом празднике обеспечивали пожарную безопасность, вместе с техникой находились там. Как только начался пожар, как только стало известно – мы отправились на тушение. Вместе с нами были добровольцы, которые прошли предварительно соответствующую подготовку, имеют допуски, застрахованы, имеют соответствующее обмундирование для обеспечения своей безопасности. И мы сразу приняли участие в тушении пожаров.

То есть эти люди, которые принимали участие в тушении, знали как зайти в это пекло?

- Да, наши добровольные пожарные принимают участие во всех пожарах, в том числе у них есть подготовка именно лесных пожаров. Вообще, на это имеется отдельная лицензия, отдельные допуски, это вещь очень серьёзная. Просто люди с улицы - это хорошо, но всё должно быть только под руководством профессионалов. Мы также подчиняемся МЧС, был развёрнут штаб, и все спасательные службы руководили тушением. Допускать людей, которые не имеют к этому отношения, опасно.

Некоторые люди откликнулись, поехали добровольцами, но что в этой ситуации можно сделать, не имея должной подготовки?

- Обычный человек действительно к огню подойти не может, да и не должен. Но всё равно помощь добровольцев и волонтёры, которые не подготовлены к тушению, очень нужна. Это подвоз воды, пища. В Борском районе - я сразу обратил внимание - очень было много тракторов задействовано. Видно, что глава поселения занимается с населением профилактикой пожарной безопасности. И когда пришла беда – фермеры и владельцы техники тут же зацепили бочки прицепные за тракторы и подвозили воду – это очень важно. Также они занимались опашкой. Человек, который готов принять участие и помочь всегда сможет найти себе место.

А как ваши пожарные добровольцы работают, в каком графике? Ведь они же где-то ещё работают, это не основной вид их деятельности.

- Люди постоянно меняются, сменяют друг друга. Во время жары некоторым просто на улице становится плохо, а тут ты находишься около огня, в обмундировании, в каске – это очень тяжело физически. В общей сложности порядка 8-12 человек принимало участие. Активное участие принимали и казаки – есть добровольные пожарные из числа казаков, которые также прошли обучение, подготовку, они застрахованы.

А как часто меняются те, кто тушат пожары?

- Мы стараемся по суткам менять друг друга. Но тут дело в том, что действительно добровольцы - это люди, которые где-то работают ещё. Поэтому они подъезжают по мере возможности в наш центр, откуда на спасательных машинах едут тушить пожар. Кто-то приезжает на полдня, кто-то на сутки.

Чем занимаются те, кто не имеют должных знаний и не проходили обучение?

- Активное участие принимали волонтёры, люди, неравнодушные. Нам принесли очень много питьевой воды, одежду, которую мы отвезли и передали погорельцам. Один предприниматель 120 обедов предоставил, и мы их развозили всем – добровольным пожарным, спасателям, сотрудникам МЧС, военным, которые принимали участие в тушении. Я лично развозил еду, чтобы все были накормлены-напоены. Принимали участие и дорожные рабочие, которые ездили на машинах, которые обычно поливают дороги. Они на них осуществляют подвоз воды. И в комплексе это всё даёт результат. Эта беда объединила народ и показала, что система может быстро мобилизироваться и успешно взаимодействовать. Без поддержки населения такую стихию не победить.

Если сравнивать с 2010 годом, когда пожары были в лесах Тольятти, насколько изменился подход и изменился ли?

- Тогда мы тоже принимали участие, но добровольчество не было так развито. Жители Тольятти приходили и помогали сами по зову сердца, но это не было поставлено на такой профессиональный уровень. В этом большое отличие. Тракторист, который приезжает на тракторе – точно знает, что делать, какую бочку цеплять, какой плуг. За это время прошло много тренировок и учений. Люди, которые поучаствовали тогда в Тольятти как волонтёры, за это время официально вступили в соответствующее общество, прошли подготовку. Поэтому их помощь уже качественно другая. Что сыграло на руку в борьбе с пожарами в этом году.