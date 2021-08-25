В Борском районе Самарской области пятые сутки пытаются справиться с крупным пожаром

На месте ЧП работают 710 человек. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области пятый день пожарные работают на крупном природном пожаре в Борском районе. Сообщение о пожаре в лесном массиве поступило 21 августа 2021 года, через день огонь подобрался к населенным пунктам. Из-за аномальной сухой и жаркой погоды, а также из-за бушующего степного ветра, огонь быстро перекинулся на жилые дома.

В результате пожара пострадали десятки жителей села Гвардейцы и в Немчанке. Люди остались без домов и хозяйства. Губернатор Самарской области пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.

По данным на 25 августа 2021 года, пожар смогли локализовать. На территории национального парка «Бузулукский бор» площадь, пройденная огнем составила около 850 га, а в районе села Гвардейцы – 586 га.

- Сейчас происходит тление и горение валежника отдельными очагами. Общая площадь составляет 10 га. Пожарные подразделения продолжают работу по ликвидации лесного пожара, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП в Борском районе работают 710 человек личного состава и 185 единиц спецтехники. Также дополнительно задействованы самолет Ил-76, 3 вертолета и 3 пожарных поезда.

Напомним, также продолжается борьба с природным пожаром в Кинельском районе. Там, в районе сел Язевка и Угорье горит сухая трава на поле. Вчера, 24 августа 2021 года, пожар удалось локализовать.