В Самаре минсоц взыскивает с пенсионера 12 млн рублей

Минсоц вышел в Самарский областной суд с иском к пенсионеру Фото: Александра БУДАЕВА

12 млн рублей требуют с самарского пенсионера Александра Кириченко в суде представители министерства социально-демографической и семейной политики региона. А все потому, что ранее его признали мошенником и лжечернобыльцем.

- Мы эвакуировали людей, потом на заводе самолеты деактивировали, у всех, кто туда летал – множество серьезных заболеваний, но при этом нас называют мошенниками, где справедливость? – возмущается Александр Кириченко.

Следствие утверждало: на самом деле ни Кириченко, ни его коллеги в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС не летали, а документы об этом подделали, по ним получили удостоверения, льготы, пенсии и др.

Кириченко признали виновным в мошенничестве при получении выплат и приговорили к 3 годам условного лишения свободы. Этот приговор устоял в апелляции, и на его основе минсоц региона теперь требует возместить им ущерб – вернуть выплаты и пенсию за 20 с лишним лет. Это больше 12 млн рублей.

Следствие считает, что ни Александр Кириченко (крайний слева), ни его товарищи в зону отчуждения у Чернобыльской АЭС не летали Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Выплаты шли из федерального бюджета, так что не минсоцу региона их требовать – область выплатила ему примерно 61 тысячу рублей, - заявила в суде адвокат Кириченко. – Срок давности по иску давно пропущен, да и откуда вообще взялась сумма в 12 млн рублей, если даже в обвинительном заключении – девять миллионов?

В минсоце объяснили: все дело в том, что Кириченко так и не написал заявление о том, чтобы ему прекратили выплачивать пенсию и льготы. А без его заявления не перечислять деньги нельзя, потому что иначе он подаст на ведомство в суд. А не хотелось бы. Вот такой вот замкнутый круг.

Суд попросил все же уточнить: действительно, откуда взялись 12 млн рублей? К следующему заседанию сотрудники минсоца обещали принести обоснование своих требований.

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