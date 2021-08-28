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Происшествия28 августа 2021 13:40

«На это больно смотреть»: что происходит на месте крупного пожара в Борском районе Самарской области

Показываем, что происходит на месте пепелища в Борском районе, где сгорело поле, лес и жилые дома
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пожар уничтожил десятки домов в селе Гвардейцы и Немчанка

Пожар уничтожил десятки домов в селе Гвардейцы и Немчанка

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Крупные пожары в Борском районе привели в ужас не только местных, но и других жителей Губернии. Первый пожар начался днем, 21 августа в селе Гвардейцы, который через 2 часа был локализован, а через 4 часа ликвидирован. Однако из-за сильного, порывистого ветра огонь по сухой траве от села перекинулся на Борский лесной фонд. Ветер способствовал активному горению леса.

Журналист «КП-Самара» встретился с руководителем Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Исаевым Вячеславом Ильичом, который с начала пожара и в течение трех суток участвовал в организации тушения пожаров в Борском районе. Вячеслав Ильич рассказал, что происходило на местах пожаров в первый и последующие дни.

Областная противопожарная служба составляет 2300 человек личного состава и включает в себя 66 пожарных частей по всей Самарской области, в том числе и в Борском районе. Пожарные-спасатели из Борского района первыми прибыли на место ЧП и приступили к ликвидации огня. Основной груз работы лег на их плечи, они защищали жильё и материальные ценности сельчан.

- В тот день по боевой тревоге подняли все пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы м.р. Борский. Некоторые бойцы были в отпуске, кто-то - на больничном. Пожарные проявили ответственность и патриотизм и в полном составе пришли на помощь, - рассказал Вячеслав Ильич.

Дома местных жителей не спасли

Дома местных жителей не спасли

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Руководитель Учреждения находился на месте крупного пожара три дня и координировал работу своих подчиненных. По словам Вячеслава Исаева, он видел, насколько быстро распространялся огонь из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Порывы ветра были непредсказуемы, он метал огонь в разные стороны, уничтожая красивые и стройные сосны.

- Очень больно было смотреть на это зрелище. Бузулукский бор сильно пострадал. К счастью, среди людей погибших не было, их заранее эвакуировали, - говорит Вячеслав Ильич.

Что стало причиной такого сильного пожара, пока доподлинно неизвестно. Есть предположения, что это мог быть выброшенный окурок, или кто-то хотел сжечь мусор. Сейчас лесхозохрана и сотрудники МЧС России пытаются установить истинные причины произошедшего.

В настоящее время пожар в Борском районе локализован, пожарные продолжают нести дежурство, чтобы оперативно тушить новые возгорания. Журналист «КП-Самара» побывал на пепелище и поговорил с огнеборцами и волонтёрами, которые одними из первых приехали на место вызова в село Гвардейцы. Начальник пожарно-спасательного отряда №48 Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Колесников Александр Михайлович показал корреспонденту «КП-Самара» масштабы бедствия и последствия крупного природного пожара. В день, когда начался пожар, Александр Михайлович был в отпуске с семьей в Крыму. Он узнал, что происходит в его родном селе и первым же рейсом выехал в Самару. Уже ночью в субботу он был в боевой готовности на месте ЧП.

Сообщение о пожаре в поле рядом с селом Гвардейцы поступили днем в субботу. К месту вызова были направлены пожарные подразделения из Борского. Прибыв на пожар, погнеборцы увидели, что огонь стремительно приближается к поселению, а порывистый ветер усугубляет ситуацию. Было принято решение -вызывать подкрепление из ближайших районов. Сотрудники противопожарной службы Самарской области несколько часов пытались остановить распространение огня, но сухая трава разгоралась все сильнее.

Уже неделю на месте пожара дежурят спецслужбы

Уже неделю на месте пожара дежурят спецслужбы

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Через некоторое время пламя приблизилось к жилым домам. На первой линии села Гвардейцы находились дачные домики, пламя объяло деревянные постройки. Начальником территориального пожарно-спасательного гарнизона был объявлен повышенный ранг сложности пожара и к месту пожара начали стягиваться дополнительные силы МЧС России. Пока пожарные тушили дома, огонь заходил в глубь поселения, за которым был лес. Сильный ветер поднял пламя и начался верховой пожар в лесу.

Всю ночь пожарные подразделения, сотрудники МЧС и волонтеры, пытались остановить огонь, горящие части древесины буквально перелетали с ветки на ветку, поджигая все новые деревья. Пожар перешел через реку Самара и направился к селу Немчанка на другой берег. Утром, в воскресенье Губернатор запросил авиацию у МЧС России для тушения лесного пожара.

Место, где начался пожар. Через несколько часов огонь добрался до села Гвардейцы

Место, где начался пожар. Через несколько часов огонь добрался до села Гвардейцы

Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Верховые лесные пожары целесообразно тушить с самолета и вертолета. Самолет летал на заправку водой на аэродром, поэтому приходилось ждать около двух часов, после каждого сброса, - рассказал Александр Михайлович.

Вертолеты, задействованные в тушении пожара, были более мобильны. Они набирали воду в водохранилище и реке, в дальнейшем сбрасывая её на горящий лес. Но это помогало лишь на некоторое время. Из-за жаркой погоды через несколько минут место тушения загоралось с новой силой. На помощь в доставке воды пришли бойлеры агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) и МЧС России.

На месте ЧП продолжает тлеть трава, работает авиация

На месте ЧП продолжает тлеть трава, работает авиация

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Пожар все же добрался до села Немчанка. Именно там пострадали многие местные жители и лишились жилья. Ранее «КП-Самара» рассказывала историю местной жительницы Ольги, которая в результате пожара лишилась дома, животных и хозяйства.

Пожарные пожарно-спасательного отряда №48 первыми прибыли к месту вызова и проделали значительную работу по локализации природного пожара. Вместе со спасателями, которые прибыли из Самары и других городов и районов области местные пожарные хорошо ориентировались на местности, оперативно реагируя на новые очаги возгорания в течение всей недели.

Стоит отметить, что не только обученные профессионалы показали свой героизм в чрезвычайной ситуации. Жители села Борское в первый же день создали свой волонтерский штаб и помогали пожарным в работе. Так, уроженец села Роман Кузнецов стал лидером отряда и взял на себя ответственность за односельчан. Роман держал связь с начальником пожарного отряда, чтобы в случае опасности немедленно прислать к месту возгорания спецмашину.

Жители Борского объединились в борьбе со стихией

Жители Борского объединились в борьбе со стихией

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Активисты разместили свой штаб на горе, напротив леса. С данного места открывается хороший обзор, поэтому они одни из первых замечали задымление. Роман рассказал журналисту «КП-Самара», как проходили тревожные дни пожара для селян.

- В первый день нас собралось около 100 человек, после этого численность уже была в районе 1000. Не только мужчины встали на защиту своего села, но и подростки, женщины. Мы брали из дома воду, лопаты, культиваторы и другие вещи, которые могли пригодиться для тушения, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Роман Кузнецов.

Мужчины на машинах, мотоциклах и квадроциклах пробирались к местам возгорания и старались собственными силами сбить пламя. В некоторые места в лесу спецмашинам пожарных было не добраться. Тогда волонтеры помогали разматывать рукава, чтобы вручную тушить пожар.

Волонтеры привозят воду и еду для пожарных

Волонтеры привозят воду и еду для пожарных

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Активисты из села Борское на личном транспорте ездили по тлеющим углям с риском для жизни, чтобы спасти свой лес. У Романа Кузнецова - дорогая иномарка, но он, рискуя её повредить, спасал односельчан.

- Мы тушили поле, когда поднялся сильный ветер. На месте были женщины и дети, которые оказались в кольце огня. Я понял, что нужно действовать решительно во что бы то ни стало. На своем автомобиле я прорвался сквозь кольцо, забрал всех десятерых человек и вывез из опасной зоны, - рассказывает Роман журналисту «КП-Самара».

Деревья и поля выжжены полностью

Деревья и поля выжжены полностью

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Пожарные безмерно благодарны местным жителям, которые самоотверженно помогали им справиться с огнем. Волонтеры также приносили питьевую воду и еду для спасателей, а им самим неравнодушные люди привозили из Самары инструменты, емкости для воды и лопаты. Слаженная работа пожарных и местных жителей позволила не допустить распространения пламени на другие поселения и на само с. Борское.

Областные пожарные продолжают работать на месте ЧП

Областные пожарные продолжают работать на месте ЧП

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В настоящее время природный пожар локализован. По предварительным данным, было выжжено 5 тысяч гектар лесных насаждений. Сгорело несколько дачных и жилых домов в селе Гвардейцы и 16 домов в селе Немчанка. По официальным данным, пострадали два человека – у одного случился инфаркт, а второй получил ожог рук.

Уже шесть дней сотрудники МЧС России, противопожарной службы Самарской области, службы лесоохраны, военные продолжают нести дежурство на месте пожара. Пожарные спят по несколько часов в сутки и снова возвращаются на поле боя с огнём. В лесу и на полях продолжают появляться новые очаги загорания, но их быстро ликвидируют, поэтому опасности уже нет.

Что сейчас происходит в Борском районе, где горели пожары

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