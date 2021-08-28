«На это больно смотреть»: что происходит на месте крупного пожара в Борском районе Самарской области

Пожар уничтожил десятки домов в селе Гвардейцы и Немчанка Фото: Наталья АРТЯКОВА

Крупные пожары в Борском районе привели в ужас не только местных, но и других жителей Губернии. Первый пожар начался днем, 21 августа в селе Гвардейцы, который через 2 часа был локализован, а через 4 часа ликвидирован. Однако из-за сильного, порывистого ветра огонь по сухой траве от села перекинулся на Борский лесной фонд. Ветер способствовал активному горению леса.

Журналист «КП-Самара» встретился с руководителем Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Исаевым Вячеславом Ильичом, который с начала пожара и в течение трех суток участвовал в организации тушения пожаров в Борском районе. Вячеслав Ильич рассказал, что происходило на местах пожаров в первый и последующие дни.

Областная противопожарная служба составляет 2300 человек личного состава и включает в себя 66 пожарных частей по всей Самарской области, в том числе и в Борском районе. Пожарные-спасатели из Борского района первыми прибыли на место ЧП и приступили к ликвидации огня. Основной груз работы лег на их плечи, они защищали жильё и материальные ценности сельчан.

- В тот день по боевой тревоге подняли все пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы м.р. Борский. Некоторые бойцы были в отпуске, кто-то - на больничном. Пожарные проявили ответственность и патриотизм и в полном составе пришли на помощь, - рассказал Вячеслав Ильич.

Дома местных жителей не спасли Фото: Наталья АРТЯКОВА

Руководитель Учреждения находился на месте крупного пожара три дня и координировал работу своих подчиненных. По словам Вячеслава Исаева, он видел, насколько быстро распространялся огонь из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Порывы ветра были непредсказуемы, он метал огонь в разные стороны, уничтожая красивые и стройные сосны.

- Очень больно было смотреть на это зрелище. Бузулукский бор сильно пострадал. К счастью, среди людей погибших не было, их заранее эвакуировали, - говорит Вячеслав Ильич.

Что стало причиной такого сильного пожара, пока доподлинно неизвестно. Есть предположения, что это мог быть выброшенный окурок, или кто-то хотел сжечь мусор. Сейчас лесхозохрана и сотрудники МЧС России пытаются установить истинные причины произошедшего.

В настоящее время пожар в Борском районе локализован, пожарные продолжают нести дежурство, чтобы оперативно тушить новые возгорания. Журналист «КП-Самара» побывал на пепелище и поговорил с огнеборцами и волонтёрами, которые одними из первых приехали на место вызова в село Гвардейцы. Начальник пожарно-спасательного отряда №48 Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Колесников Александр Михайлович показал корреспонденту «КП-Самара» масштабы бедствия и последствия крупного природного пожара. В день, когда начался пожар, Александр Михайлович был в отпуске с семьей в Крыму. Он узнал, что происходит в его родном селе и первым же рейсом выехал в Самару. Уже ночью в субботу он был в боевой готовности на месте ЧП.

Сообщение о пожаре в поле рядом с селом Гвардейцы поступили днем в субботу. К месту вызова были направлены пожарные подразделения из Борского. Прибыв на пожар, погнеборцы увидели, что огонь стремительно приближается к поселению, а порывистый ветер усугубляет ситуацию. Было принято решение -вызывать подкрепление из ближайших районов. Сотрудники противопожарной службы Самарской области несколько часов пытались остановить распространение огня, но сухая трава разгоралась все сильнее.

Уже неделю на месте пожара дежурят спецслужбы Фото: Наталья АРТЯКОВА

Через некоторое время пламя приблизилось к жилым домам. На первой линии села Гвардейцы находились дачные домики, пламя объяло деревянные постройки. Начальником территориального пожарно-спасательного гарнизона был объявлен повышенный ранг сложности пожара и к месту пожара начали стягиваться дополнительные силы МЧС России. Пока пожарные тушили дома, огонь заходил в глубь поселения, за которым был лес. Сильный ветер поднял пламя и начался верховой пожар в лесу.

Всю ночь пожарные подразделения, сотрудники МЧС и волонтеры, пытались остановить огонь, горящие части древесины буквально перелетали с ветки на ветку, поджигая все новые деревья. Пожар перешел через реку Самара и направился к селу Немчанка на другой берег. Утром, в воскресенье Губернатор запросил авиацию у МЧС России для тушения лесного пожара.

Место, где начался пожар. Через несколько часов огонь добрался до села Гвардейцы Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Верховые лесные пожары целесообразно тушить с самолета и вертолета. Самолет летал на заправку водой на аэродром, поэтому приходилось ждать около двух часов, после каждого сброса, - рассказал Александр Михайлович.

Вертолеты, задействованные в тушении пожара, были более мобильны. Они набирали воду в водохранилище и реке, в дальнейшем сбрасывая её на горящий лес. Но это помогало лишь на некоторое время. Из-за жаркой погоды через несколько минут место тушения загоралось с новой силой. На помощь в доставке воды пришли бойлеры агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области (АСАДО) и МЧС России.

На месте ЧП продолжает тлеть трава, работает авиация Фото: Наталья АРТЯКОВА

Пожар все же добрался до села Немчанка. Именно там пострадали многие местные жители и лишились жилья. Ранее «КП-Самара» рассказывала историю местной жительницы Ольги, которая в результате пожара лишилась дома, животных и хозяйства.

Пожарные пожарно-спасательного отряда №48 первыми прибыли к месту вызова и проделали значительную работу по локализации природного пожара. Вместе со спасателями, которые прибыли из Самары и других городов и районов области местные пожарные хорошо ориентировались на местности, оперативно реагируя на новые очаги возгорания в течение всей недели.

Стоит отметить, что не только обученные профессионалы показали свой героизм в чрезвычайной ситуации. Жители села Борское в первый же день создали свой волонтерский штаб и помогали пожарным в работе. Так, уроженец села Роман Кузнецов стал лидером отряда и взял на себя ответственность за односельчан. Роман держал связь с начальником пожарного отряда, чтобы в случае опасности немедленно прислать к месту возгорания спецмашину.

Жители Борского объединились в борьбе со стихией Фото: Наталья АРТЯКОВА

Активисты разместили свой штаб на горе, напротив леса. С данного места открывается хороший обзор, поэтому они одни из первых замечали задымление. Роман рассказал журналисту «КП-Самара», как проходили тревожные дни пожара для селян.

- В первый день нас собралось около 100 человек, после этого численность уже была в районе 1000. Не только мужчины встали на защиту своего села, но и подростки, женщины. Мы брали из дома воду, лопаты, культиваторы и другие вещи, которые могли пригодиться для тушения, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Роман Кузнецов.

Мужчины на машинах, мотоциклах и квадроциклах пробирались к местам возгорания и старались собственными силами сбить пламя. В некоторые места в лесу спецмашинам пожарных было не добраться. Тогда волонтеры помогали разматывать рукава, чтобы вручную тушить пожар.

Волонтеры привозят воду и еду для пожарных Фото: Наталья АРТЯКОВА

Активисты из села Борское на личном транспорте ездили по тлеющим углям с риском для жизни, чтобы спасти свой лес. У Романа Кузнецова - дорогая иномарка, но он, рискуя её повредить, спасал односельчан.

- Мы тушили поле, когда поднялся сильный ветер. На месте были женщины и дети, которые оказались в кольце огня. Я понял, что нужно действовать решительно во что бы то ни стало. На своем автомобиле я прорвался сквозь кольцо, забрал всех десятерых человек и вывез из опасной зоны, - рассказывает Роман журналисту «КП-Самара».

Деревья и поля выжжены полностью Фото: Наталья АРТЯКОВА

Пожарные безмерно благодарны местным жителям, которые самоотверженно помогали им справиться с огнем. Волонтеры также приносили питьевую воду и еду для спасателей, а им самим неравнодушные люди привозили из Самары инструменты, емкости для воды и лопаты. Слаженная работа пожарных и местных жителей позволила не допустить распространения пламени на другие поселения и на само с. Борское.

Областные пожарные продолжают работать на месте ЧП Фото: Наталья АРТЯКОВА

В настоящее время природный пожар локализован. По предварительным данным, было выжжено 5 тысяч гектар лесных насаждений. Сгорело несколько дачных и жилых домов в селе Гвардейцы и 16 домов в селе Немчанка. По официальным данным, пострадали два человека – у одного случился инфаркт, а второй получил ожог рук.

Уже шесть дней сотрудники МЧС России, противопожарной службы Самарской области, службы лесоохраны, военные продолжают нести дежурство на месте пожара. Пожарные спят по несколько часов в сутки и снова возвращаются на поле боя с огнём. В лесу и на полях продолжают появляться новые очаги загорания, но их быстро ликвидируют, поэтому опасности уже нет.

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