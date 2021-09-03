Футболисты "Крыльев Советов" спели "3 сентября" с болельщиками. Вот как это было

"Крылья Советов" спели с болельщиками песню Михаила Шуфутинского "3 сентября"

Футболисты самарских "Крыльев Советов", нападающий Иван Сергеев и голкипер Иван Ломаев, вместе с болельщиками спели известную песню Михаила Шуфутинского "3 сентября".

Ранее самарская команда объявила конкурс в соцсетях, по итогам которого выбрали болельщиков, которые споют вместе с игроками команды. Победителями конкурса стали Олег Ярмолович и Виолетта Жвибуль. С Ломаевым и Сергеевым они спели в караоке-баре.

- С радостью откликнулся на предложение спеть с болельщиками, чтобы у нас была с ними взаимосвязь не только на футбольном поле, но и за его пределами. Получилось довольно прикольно! - сказал Иван Ломаев.

- Мы, конечно, не умеем петь, но стараемся, чтобы было весело! - подвел итог своего выступления на сцене Иван Сергеев.

Игроки не исключают, что и перед предстоящей игрой с "Локомотивом" в раздевалке включат видео со своим исполнением песни. По словам Сергеева, Ломаев часто включает музыку, и его репертуар очень разнообразен.

Болельщики были очень рады, что им удалось спеть с "Крыльями". Олег Ярмолович рассказал, что он даже не знал, что выбрали именно его, об итогах конкурса ему рассказали друзья.

Самарские "Крылья Советов" в этом сезоне вновь выступают в российской премьер-лиге и после шести игр занимают 11-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют на выезде с московским "Локомотивом".

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