«Звук поставим на всю»: адвокат из Самары рассказал, что делать с шумными и буйными соседями

Шумные и неадекватные соседи - проблема спальных районов больших городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители многоквартирных домов часто сталкиваются с асоциальными соседями. Такая проблема существовала всегда, но современный человек, который хочет находиться в своей квартире в безопасности и тишине, уже не готов мириться с буйными соседями. Журналист «КП-Самара» узнал у адвоката из Самары Валерия Уткина, что делать в ситуации, когда полиция перестает быть авторитетом в борьбе за тишину.

Самарцы часто жалуются в социальных сетях и напрямую в региональные СМИ на буйных соседей. Истории, которые рассказывают местные жители, иногда по-настоящему страшные. Особенно много сообщений поступает из отдаленных от центра районов Самары – Кировский район, Промышленный и из ближайших поселков и новых жилых комплексов.

Сосед угрожает расправой и пугает детей

Причиной для написания данной статьи и обращения к адвокату за разъяснениями, стала история жительницы поселка Зубчаниновка Элеоноры, которая уже несколько лет боится спать в собственной квартире, а детей не выпускает на улицу одних гулять. Элеонора рассказала журналисту «КП-Самара» о своих соседях, которые день и ночь терроризируют многоквартирный дом.

Основной проблемой с соседями является их злоупотребление алкоголем. Часто такие загулы происходят систематически, например, по выходным или в период длинных праздников. Для соседей Элеоноры «праздник» проходит каждый день. В доме живут семьи с детьми и пожилые люди, но громкие скандалы в квартире соседей происходят с завидной постоянностью. Их совсем не смущает количество несовершеннолетних за стеной, поэтому дети уже к 3 года расширяют свой словарный запас матерных слов до максимума. К тому же, асоциальное поведение может наложить отпечаток на поведение повзрослевших ребят в будущем.

Чаще всего вызовы на нарушение тишины поступают из отдаленных районов города Фото: Наталья АРТЯКОВА

Участковый уже хорошо знаком с данным домом и их проблемой. Буйных соседей уже не раз привлекали к административной ответственности, но это помогало лишь на время. Как рассказали сами жильцы, в последнее время полицейские и вовсе перестали реагировать на вызовы о нарушении тишины в этом доме. Пару недель назад уставшие от пьянок соседей жильцы многострадального дома, позвонили в полицию и сказали, что в доме труп.

- Конечно, никакого трупа не было, но вызвать полицию было нужно срочно. В тот момент сосед вышел во двор с монтировкой в руках и грозился разбить припаркованные автомобили. Мы не на шутку испугались, ведь во дворе в тот момент было много детей, поэтому пришлось идти на крайние меры, - рассказала Элеонора в разговоре с журналистом.

Полиция приехала к месту вызова, с соседями была проведена профилактическая беседа. Буйного мужчину успокоили, и он вернулся обратно в свою квартиру. Полицейские составили административный протокол и вернулись в дежурную часть. На какое-то время во дворе стало тихо.

Штраф не всегда останавливает пьянку

В ГУ МВД по Самарской области дали разъяснения на тему привлечения к ответственности шумных и опасных соседей. По запросу «КП-Самара», полицейские рассказали, за что и как наказывают нарушителей общественного порядка.

- Человек, который в общественном месте выражает явное неуважение к другим, а также громко матерится, оскорбляет людей, портит или уничтожает чужое имущество, может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Конечно, уплата штрафа не всегда может утихомирить дебошира. Возможно, ограничение свободы за шум или громкую музыку во дворе могло бы исправить ситуацию, но серьезных оснований для задержания алкоголиков обычно нет. Адвокат Валерий Уткин рассказал о других методах влияния на буйных соседей.

- В первую очередь, в борьбе с асоциальными людьми, нужно выделить две проблемы – «мешающий шум под окнами» и «соседи, полностью утратившие навык приемлемой социальной жизни», - говорит адвокат из Самары.

В первом случае, можно попробовать «культурно договориться» с шумной компанией. Конечно, это не всегда работает, но возможно компания попадется достаточно культурная, но не в меру шумная. Если же вариант с переговорами не сработал, нужно вызывать полицию. Обычно, приехавшие на место «застолья» сотрудники полиции на машине «с мигалками», пугают молодежные громкие компании, и они быстро ретируются в неизвестном направлении.

- Если проблема с пьяной компанией существует с регулярной постоянностью, то есть смысл писать заявление непосредственно в ближайшем отделе полиции, - говорит адвокат Валерий Уткин.

Есть местные законодательные нормы о тишине, и те граждане, которые предпочитают «звук поставить на всю, пусть соседи не спят», нарушают закон. Штраф для физических лиц относительно небольшой: от пятисот до трех тысяч рублей. Однако помимо уплаты штрафа нарушителю придется давать пояснения в полиции при составлении протокола, потом приходить на заседание административной комиссии или идти в суд его обжаловать, все это потребует времени, которого у современного человека мало. В следующий раз, можно надеяться, что адекватный человек десять раз подумает: стоит ли ему вновь начинать громкую вечеринку под окнами, если потом будут такие последствия.

Сбор доказательств и обращение в суд

Второй вариант развития событий, когда мешающие соседи полностью утратили навыки социальной жизни. Здесь не обойтись разговорами и одним приездом полицейских.

- Каждая ситуация уникальна, это может быть захламление жилища со всеми вытекающими последствиями в виде тараканов, неприятного запаха или выведением грызунов, а может сосед просто игнорирует любые правила общежития. Наверное, здесь нужна помощь профессионального юриста, потому что просто банальный совет «вызывать полицию» не поможет. Это уже серьёзная юридическая проблема, для решения которой потребуется собрать множество документов, которые в суде станут доказательствами, - отметил профессиональный юрист.

Адвокат рассказал, как собираются все необходимые доказательства, что сосед нарушает закон. Это может быть заключение Роспотребнадзора об уровне шума, справка о соответствии санитарным нормам, собранные подписи жильцов и очевидцев, протоколы полиции и тому подобное. Все собранные документы направляются в суд, где пострадавшие от действий соседа, могут потребовать обязать собственника привести квартиру в надлежащее санитарное состояние, либо даже настаивать на выселении дебошира из дома в специальное учреждение.

Таким образом, бороться с надоедливыми соседями можно и нужно, если ситуация выходит из-под контроля. Адвокат советует не терпеть шумные вечеринки, которые часто заканчиваются драками и оскорблениями, а обращаться напрямую в контролирующие органы.

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