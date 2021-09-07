День голосования: кого выбирают в Самаре в сентябре 2021 года

Самарцы в сентябре будут выбирать депутатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России 19 сентября - единый день голосования. Выбирать будут депутатов Госдумы РФ, а также народных избранников местных парламентов. Мы внимательно изучили списки избирательной комиссии и рассказываем, кого выбирают в Самаре в сентября 2021 года. Если вдруг последние недели и месяцы вы провели в информационном вакууме, не переживайте: мы объясним, что происходит.

В Самарской области пройдут выборы в губернскую думу. Также дополнительные выборы состоятся в думу Тольятти и Жигулевска, а также еще в 17-ти районах области.

Кого будут выбирать самарцы в сентябре 2021 года

На выборах в Госдуму РФ избиратели определят депутатов восьмого созыва. Самарцы будут делать выбор по своим округам. Всего таких округов пять.

В Самарский одномандатный избирательный округ №158 входят несколько районов областной столицы - Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Самарский. Также входит Новокуйбышевск, часть Волжского района, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский районы.

В Тольяттинский одномандатный избирательный округ №159 входят Автозаводской и Центральный район автограда, а также Ставропольский район.

В составе Красноглинского одномандатного избирательного округа №160 - Кировский и Красноглинский районы Самары, часть Волжского (поселки Петра дубрава и Смышляевка) и Ставропольского районов, а также еще 10 районов области.

В Жигулевском одномандатном избирательном округе №161 - Комсомольский район Тольятти, Жигулевск, Октябрьск, Сызрань, Чапаевск, часть Ставропольского района, а также еще шесть районов.

В Промышленный одномандатный избирательный округ №162 входят Промышленный и Советский район Самары, города Кинель и Отрадный, часть Волжского района (в том числе, Рощинский) и еще 4 района.

Также избирателям Самарской области предстоит определить, кто будет заседать в областном парламенте - состоятся выборы депутатов в Самарскую губернскую думу седьмого созыва.

Кроме того, в ряде городов и районов состоятся повторные и дополнительные выборы депутатов. Повторные выборы проходят, если кандидаты ранее не получили необходимое для избрания числа голосов. Дополнительные - в случае, если депутат по разным причинам досрочно прекратил свои полномочия. Так, в Жигулевске проводят дополнительные выборы в городскую думу из-за отставки Егише Амрояна после смертельного ДТП с его участием.

Дополнительные выборы пройдут в думу Тольятти, а также в в сельских поселениях 17-ти районов региона.

Как будут голосовать самарцы

В этом году избирательные участки будут открыты на протяжении трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Это сделано в связи с пандемией из-за коронавируса. Ожидается, что благодаря трехдневной системе голосования одновременно на участках будет скапливаться меньше народу, что снизит вероятность новых заражений, а также в целом позволит соблюсти действующие сейчас эпидемиологические требования.

Поскольку избирательные участки будут находиться, в том числе, в школах, учеников в день выборов предлагалось отправить на экскурсии. Таким образом, обучение продолжится, а ученики не будут находиться в школах, куда придут избиратели.