В Самарской области отец-живодер убил и расчленил собаку на глазах своих маленьких детей

Останки убитой собаки он хранил в морозильной камере. Фото: ГУ МВД по САмарской области

События, которые развернулись в Самарской области, можно сравнить только с арт-хаусным фильмом ужасов. В одном из домов в селе Сергиевск мужчина жестоко расправился с бездомной собакой на глазах у своих детей, чтобы потом съесть её внутренние органы.

В полицию обратилась соседка живодера, она сообщила о расправе над бедным животным. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к месту вызова и провели опрос очевидцев. Соседи показали полицейским дом, где произошла страшная расправа при детях.

- Дверь открыл 31-летний мужчина, которого соседи обвиняют в жестоком обращении с животным. С его разрешения полицейские осмотрели дом и обнаружили орудие убийства собаки – кухонный нож со следами крови, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В присутствии понятых, полицейские нашли также пакет, испачканный кровью. Останки животного мужчина хранил в морозильной камере, о чем свидетельствовала проведенная экспертиза содержимого найденного пакета. Хозяина дома задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Живодер из Сергиевска не стал отрицать свою вину и рассказал полицейским, что в момент расправы над беззащитным животным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пошел на зверское убийство собаки после того, как узнал о целебных свойствах собачатины в борьбе с заболеванием легких.

- Отец троих детей решил убить бездомное животное, чтобы поправить свое здоровье. В момент расчленения собаки, дети гуляли рядом во дворе, - сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области установили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, причинение легкого вреда здоровью и нарушения правил дорожного движения.

За жестокую расправу над собакой в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по пункту «б» части 2 стать 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Сейчас живодер находится под подпиской о невыезде и ждет суда. Житель Сергиевска может получить от 3 до 5 лет лишения свободы.

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