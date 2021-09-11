Архитектор поделился завораживающими ночными снимками нового Дворца спорта в Самаре

Во Дворце спорта будут выступать хоккейный ЦСК ВВС и баскетбольная «Самара». Фото: архитектор Дмитрий Орлов.

Автор Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре архитектор Дмитрий Орлов поделился новыми снимками своего творения. Снят Дворец спорта ночью. В темное время суток в свете фонарей арена приобретает определенный шарм.

Новый дворец спорта построили на месте старого. Фото: архитектор Дмитрий Орлов.

Официальное открытие нового Дворца спорта на Молодогвардейской запланировано на 15 сентября. Сейчас там идут последние приготовления.

В спортивный объект уже пустили спортсменов – тренироваться там начали хоккеисты, керлингисты и баскетболисты.

Арена вмещает 5 тысяч человек. Фото: архитектор Дмитрий Орлов.

Сейчас идет подготовка к открытию. Фото: архитектор Дмитрий Орлов.

Дворец спорта станет домашней ареной для клуба ЦСК ВВС, который выступает в Высшей хоккейной лиги, и для баскетбольной «Самары». Баскетболисты – двукратные победители Суперлиги, этот сезон они еще выступают в этом турнире, а дальше в клубе есть планы заявиться в Единую лигу ВТБ.

Новый дворец спорта построили на месте старого, возведенного в 1966 году. Кроме спортивных соревнований там проходили концерты и показы кинофильмов. В 1967 году во Дворце спорта выступил Владимир Высоцкий. В честь этого события около спортивной арены поставили памятник поэту и певцу.

Дворец спорта ночью. Фото: архитектор Дмитрий Орлов.

Снесли старый Дворец спорта в 2017 году. Новый собирались построить к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако сроки серьезно сдвинулись.

А вы пойдете посмотреть на новый Дворец спорта? Фото: архитектор Дмитрий Орлов.

Новый Дворец спорта больше старого. На арене помимо центральной ледовой площадки есть тренировочные залы, поле для керлинга, конференц-зал. Вместимость арены – пять тысяч зрителей. По словам архитектора Дмитрия Орлова, если бы вместимость была больше, то Дворец спорта пришлось бы строить за пределами города.