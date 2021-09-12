День города Самара 2021: прямая трансляция с улиц города праздника 12 сентября

Самара такая разная и такая молодая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году город на Волге отмечает 435-летие со дня основания. Правда, накануне юбилея ученые поспорили, а может быть поволжская столица на два века старше? Но пока сошлись на том возрасте, который прописан в документах. День города Самара 2021 мог бы быть самым роскошным праздником года и десятилетия. В городе обычно проводят очень яркие мероприятия к этой дате: в разные годы гостями праздника становились и Дмитрий Билан, и Любе, и Би-2. Но в этом году коронавирус внес свои изменения в программу, но без праздника горожан все равно решили не оставлять. Полная программа Дня города Самара 2021 12 сентября чрезвычайно разнообразна. Праздничные мероприятия ждут жителей всех районов. Мы же будем следить за тем, что происходит, и представим прямую трансляцию Дня города Самара 2021, покажем все что происходит на улицах в праздничный день 12 сентября.

Днем 12 сентября события развернутся на набережной. Здесь будет множество интересных развлечений, дегустаций, подарков. На Первомайском спуске будет работать площадка Комсомольской правды.

А вот на площади Куйбышева привычных концертов не будет. Зато в этот день здесь развернется ярмарка, где можно будет попробовать и купить местные товары. А также полюбоваться выставкой ретро-автомобилей.

На разных площадках в этот день пройдут концерты, откроются муралы, жители города смогут встретиться с их авторами, в том числе с художником Покрасом Лампасом.

Закончится День города 2021 в Самаре фейерверком, правда власти не раскрывают времени события, говорят - это произойдет вечером. Видно салют будет со всей набережной, так как запустят его с нескольких барж с воды. Свой салют ко Дню города 2021 будет и в парке Металлургов и в Красноглинском районе.

Следите за нашей прямой онлайн трансляцией Дня города Самары 2021 и узнаете, куда интереснее всего пойти прямо сейчас и что можно увидеть необычного в разных районах города.

Кстати, погоду синоптики сегодня обещают довольно комфортную. Из дома можно смело выходить без дождя, солнце иногда будет скрываться за облаками. С собой лучше всего взять легкую кофту.

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