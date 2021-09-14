В Самаре «черный риэлтор» раскаялась и вернула сироте похищенную обманом и побоями квартиру

Суд встал на сторону сироты, а его обидчица получила условный срок.

В суде Промышленного района Самары вынесли приговор «черному риэлтору», которая обманом лишила квартиры сироту-инвалида Дмитрия Сокирко. По решению служителей Фемиды 32-летняя женщина признана виновной и получила 4 года условно. В своем последнем слове она частично признала свою вину, заявила, что раскаивается и что возместила юноше причиненный ущерб.

«Подарок на день рождения»

Нехорошая история с квартирой для Димы началась в декабре 2019 года, когда в его дверь постучала женщина, представившаяся Мариной. Дима – выпускник интерната для сирот с ограниченными возможностями здоровья и по своему интеллектуальному развитию остался маленьким ребенком. Поэтому когда женщина заявила, что принесла ему «подарок на день рождения», обрадовался. В качестве подарка он получил оформленный на его имя «беспроцентный» кредит на общую сумму более 118 тысяч, причем большую часть денег женщина забрала себе.

Но этих денег Марине оказалось мало, и она положила глаз на квартиру беззащитного молодого человека, которую тот получил от государства после выпуска из интернета.

- Она воспользовалась правовой неграмотностью потерпевшего и убедила его в необходимости продажи квартиры и приобретении новой взамен, - сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Самарской области.

Поначалу Дима соглашался со всем, что говорила ему Марина. Однако в какой-то момент в его душу закрались подозрения, и молодой человек попросту сбежал – уехал к другу в Елховский район. Однако Марина и ее сообщники не пожелали терять лакомый кусочек. «Черные риэлторы» приехали за Димой в деревню, силком запихали в машину и увезли на квартиру одного из знакомых Марины. Там Диму морили голодом и били до тех пор, пока он не подписал необходимые документы и доверенность на продажу своей единственной квартиры.

Оставила сироте только 10 тысяч

После этого Марина быстро нашла на квартиру покупателя, который был не в курсе истинного положения дел, и помогла потерпевшему в получении справок и документов

- В январе 2020 года между потерпевшим и покупателем был оформлен предварительный договор купли-продажи квартиры, - информирует следком. – Покупатель передал Дмитрию 30 тысяч рублей задатка, но тот отдал их риэлтору. А 31 января после оформления договора купли-продажи новый собственник квартиры передал потерпевшему оставшиеся деньги - 670 тысяч рублей. Однако 660 из них также присвоила себе фигурантка дела – она обещала «сохранить их до момента покупки новой квартиры». Таким образом, сироте был причинен ущерб на 690 тысяч рублей.

Новый владелец квартиры сразу потребовал освободить помещение. Дима в ужасе заперся дома и вовсе отказался выходить за дверь. Покупатель жилья подал в суд иск на принудительное выселение сироты из уже не принадлежащей ему квартиры. Ситуация накалилась до предела. К счастью, бдительные соседи Димы забили тревогу и обратились в общественную организацию «Домик детства». Разобравшись в ситуации, волонтеры организовали Диме помощь грамотного юриста и отвели в полицию, где юноша написал заявление.

«Добровольно возместила ущерб»

Начались суды. Служители Фемиды одновременно рассматривали два дела – гражданское, по признанию недействительной сделки купли-продажи, и уголовное против «черной риэлторши». Сначала, в октябре 2020 года, адвокату удалось добиться отмены сделки.

- Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что во время сделки Дима не мог отвечать за свои поступки и не понимал их последствий, - рассказала журналисту «КП-Самара» адвокат Нина Иванова.

Дело удалось решить миром: сделку признали недействительной, «черный риэлтор» по частям вернула полученные деньги покупателю квартиры. Тот, в свою очередь, отказался от претензий на квартиру и отозвал иск о выселении.

А 14 сентября 2021 года Промышленный районный суд вынес приговор и «черной» риэлторше. В своем последнем слове обвиняемая заявила, что раскаивается в содеянном.

- Собранные следственным отделом по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Подсудимая признана судом виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - отмечают в СК. – Сейчас потерпевший восстановлен в своих правах, квартира возвращена законному владельцу. Осужденная добровольно возместила причиненный вред.

По решению суда мошенницу приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года.

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