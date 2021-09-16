Что написал Покрас Лампас на площади Сельского хозяйства в Самаре, смысл надписи

Новая работа известного художника в Самаре находится на улице Ново-Садовой. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Известный художник-калиграф Покрас Лампас закончил свою очередную работу в Самаре. Всего их три – на Маяковском спуске набережной Волги, на Волжском проспекте (там стоит скульптура) и на площади Сельского хозяйства на улице Ново-Садовой, о которой и пойдет речь. Рассказываем, что написал Покрас Лампас на площади Сельского хозяйства в Самаре, что значит надпись

Художник приехал в Самару на фестиваль Samara Ground Art Festival 2021. В прошлом году он также принимал участие в фестивале. В этот раз Покрас Лампас разрисовал вентиляционную шахту метро. По словам художника, он сам выбрал это место.

- Когда я увидел в Самаре масштабное футуристическое полигональное строение на площади Сельского хозяйства, я сразу представил его как артефакт из будущего - и если раньше это была вентиляционная шахта метро, то теперь объект полноправно станет каллиграфутуристическим гексаэдром, - написал Покрас Лампас в своем инстаграме.

И цвета, и надпись отсылают к космосу. По словам художника, синий у него всегда ассоциировался с небом и искусством (во многом благодаря работам известного художника Ива Кляйна). Серебряный же отсылает к ракетно-космическим предприятиям Самары (серебряная краска как отблеск металла) и связи города и космоса.

Не удивительно, что и сама надпись тоже космическая. Покрас Лампас зашифровал цитату Юрия Гагарина «Космос — один, и он должен служить всему человечеству».

- Желание смотреть в небо, на звезды всегда было частью эволюции человека — и особенно последние сотни лет, когда технический прогресс стремительно приближал нас еще ближе к космосу, - размышляет художник в своем инстаграме в посте о новой работе в Самаре.

А вам нравится новая работа Покраса Лампаса?