«Работал грузчиком и продавал компакт-диски на рынке»: Сергей Жуков рассказал о своей юности в Самаре

Сергей Жуков приехал в Самару на официальное открытие "Руки Вверх! Бар" Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

В Самаре в воскресенье, 26 сентября официально открылся «Руки Вверх! Бар». Технически, заведение работало с конца прошлого года, но по правилам франшизы начало работы каждого заведения должен дать сам солист легендарной группы Сергей Жуков. «Комсомольская правда-Самара» пообщалась с Сергеем и узнала, какие у него планы на заведения в городе, чем ему запомнилась жизнь здесь, и когда ждать отменённый юбилейный концерт.

Вы уже давно переехали жить в Москву, но учились в нашей академии культуры. Что больше всего запомнилось из жизни в Самаре?

- Конечно это студенческие годы. Я поступил в Самарский институт искусств и культуры в 1993 году. Времена были голодные — на стипендию не проживешь, да и выплачивали ее далеко не всегда. Подрабатывали, как могли! И дискотеки вели, и диктором на радио, и грузчиком впахивал. Одна из самых хлебных подработок была на рынке — там я торговал компакт-дисками. Чтобы повысить продажи и отличаться от конкурентов, я придумал совместить продажу и диджейство — запускать самые клевые песни и привлекать внимание. А как это сделать в условии рынка? Отвинтили аккумулятор от мопеда, подключили к нему магнитофон и крутили на весь рынок танцевальные сборники. Народ потянулся к нашей точке. Но однажды аккумулятор протек, и кислота из него разъела мне джинсы и куртку — пришлось потом и аппарат отрабатывать, и новую одежду покупать. Забавные были времена.

Сергей всегда не против сфотографироваться с фанатами Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Изменился ли город со времён вашего студенчества?

- Конечно, замечаю! Это невозможно не увидеть даже просто проезжая на машине по городу. Новые торговые центры, микрорайоны, дороги, рестораны, теперь в Самаре появился и наш «Руки Вверх! Бар». И это все прекрасно обрамляет то главное, что есть в городе - Волга, набережная, памятные места. Каждый раз, возвращаясь, я отмечаю, что Самара становится все краше. Тогда, конечно, не было пробок. Но и дорог тоже не было. Зато люди было хорошие, как и сейчас.

До «Руки Вверх!» у вас ещё был музыкальный коллектив, который вы создали с Алексеем Потехиным, верно?

- Да, группа называлась «Дядюшка Рэй и компания». Моей любимой группой был «2unlimeted», там был солист Рэй Слейнгард. И он был лысый, но с чёлкой. И я под него косил, стригся налысо и оставлял чёлку. Поэтому меня называли Рэй, типа похож. Поэтому так и назвали группу.

Идея воссоединиться витает в воздухе, но Сергей считает, что в этом нет смысла. ФОТО: Соцсети

Что-то из Самары у вас хранится? Может какая-то вещь, сувенир, талисман?

- Есть кое-что, что я частенько увожу из Самары в Москву. Я очень люблю рыбалку, и когда до этого доходит дело на Волге, улов везу с собой. Долго он, как правило, не хранится. Всегда съедается в первые дни. У нас в семье много ртов!

Сергей Жуков не забывает про рыбалку и иногда занимается этим на Волге Фото: Соцсети

А есть какие-нибудь необычные истории из вашей юности в Самаре?

- Есть одна из запрещённых историй, но я вам расскажу. Я жил в общежитии. А общежитие сейчас и тогда – разные вещи. К тому же это общежитие академии культуры – в одной комнате живёт баянист, скрипач, гитарист и вокалист. И они все в одной комнате репетируют. К тому же мы всегда были голодные – всё, что появлялось, съедалось всей комнатой тут же. И мы с приятелем Игорем приняли решение – не снять ли нам квартиру. И на Советской Армии нашлась добрая замечательная женщина, ей было 87 или 89 лет. Она сдавала в эту комнату, и мы договорились, что половину платим продуктами, а половину какой-то денежкой. Мы начали жить у неё вполне благополучно, пока наша замечательная бабушка не сошла с ума. То ли деменция, то ли что. И однажды мы просыпаемся и видим - на кухне висит и сушится моя майка разрезанная, трусы. То есть бабушка взяла их ночью и нарезала себе на тряпки. Мы спросили, зачем она это сделала, а бабушка нас уверяет, что мы всё выдумываем и это не правда. Мы стали прятать вещи в узелки в шкаф, шкафчик закрываем. Потом мы приходим – она сидит в узелках, раскладывает наши вещи себе, говорит, что это её вещи. А решение съехать с этой квартиры было принято, когда мы проснулись от крика бабушки «Срочно! Быстро убирайте, что вы натворили!». Мы заходим в зал, где она жила, а в середине комнаты лежит кучка. Тут мы поняли, что проблема большая и решили, что пора валить. После этого половину своего времени я ночевал на студии радио, где работал.

Как вы уже сказали, «Руки Вверх! бар» в Самаре официально есть. Также у вас есть рестораны, своя шаверма – что-то еще от Вас ждать в городе?

- В Самаре есть еще NeBar - тоже наше заведение. Нашу семейную кондитерскую “Любовь и Сладости” мы пока за пределы Москвы не масштабируем. Чтобы делать такие свежайшие пирожные, нужно строить дорогостоящее производство. Мы ведь не торгуем свежеразмороженными полуфабрикатами - все настоящее, свежее, прямо из цеха. Но надеемся, что когда-нибудь найдем надежных партнеров и в вашем городе, и тогда держитесь - пальчики оближите!

Новое заведение Жукова очень яркое и насыщенное цветами Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Вы часто бываете в Самаре? Общаетесь ли с кем-то из однокурсников, местных друзей?

- В доковидное время мы приезжали в Самару стабильно раз в год во время гастрольного тура “Руки Вверх!”. С годами залы становились больше, в последний раз в 2019 приходилось давать по два концерта в день, чтобы вместить всех желающих. Гастрольный график, к сожалению, таков, что времени на полноценные встречи со старыми знакомыми не остается. Общаемся в основном в мессенджерах: “Опять, Серега, ты город парализовал. Вся Самара в пробках стоит из-за твоего концерта”.

С Алексеем Потехиным вы на связи или не общаетесь? Не было идеи воссоединиться на тур или один концерт в честь юбилея группы?

- Понимаете, невозможно старое сделать новым. Это было, и это было круто. Когда несколько лет назад мы давали в «Олимпийском» большой концерт, Алексей вышел на сцену вместе со мной. Никто его не забыл, несколько десятков тысяч зрителей не дадут соврать. Когда мне в соцсети пишут: «Объединитесь! Давайте как в былые времена!» — улыбаюсь. Звучит прикольно, но не более. Сложилось все так, как сложилось.

Концерт на «Самара Арена» в этом году отменился, когда его ждать, есть ли конкретные планы, или стоит просто ждать окончания пандемии?

- К сожалению, пандемия рушит планы уже второй год. И я очень надеюсь на то, что в следующем, 2022 году, мы встретимся с нашими слушателями без всяких ограничений. Концерт перенесли на 18 июня 2022 года. Купленные билеты будут действительны в следующем году. Я очень жду эту встречу, не стоит говорить, что Самара - особенный город для меня.

Всё в "Руки Вверх! Бар" наполнено атмосферой 90-х Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Что вы посоветует местным начинающим музыкантам? Реально ли сегодня обычным ребятам из Самары добиться такого успеха, как «Руки вверх!» - что для этого нужно сделать?

- Все просто - надо работать и верить в себя! Сейчас, в отличие от того времени, когда мы начинали, все стало гораздо проще, благодаря соцсетям и интернету. Раньше, чтобы твои песни заиграли на радио, надо было, чтобы они понравились программному директору. И этот человек решал, кто достоин, а кто нет быть в радиоэфире, и что ты ему за это должен. Нам в свое время повезло - наш диск просто оказался на столе у ди-джеев, они его поставили, и песня сразу зашла слушателям, без всех этих схем. Но так везло единицам. Сейчас возможностей донести свое творчество до слушателей - в разы больше. И шансов быть услышанными - тоже. Верьте в себя, творите, делитесь творчеством со своими подписчиками и не останавливайтесь!

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